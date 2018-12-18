 Alman Polis Sendikası: Gizli radikalleşme var | ALMANYA | DW | 20.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Alman Polis Sendikası: Gizli radikalleşme var

Frankfurt Emniyet Teşkilatı bünyesinde aşırı sağcı bir hücrenin varlığı şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken, Alman Polis Sendikası Başkanı teşkilat bünyesinde aşırı sağcı oluşumların bulunduğunu belirtti.

default

Alman Polis Sendikası (GdP) emniyet birimlerinde aşırı sağcıların da olduğunu doğruladı. Sendika Başkanı Oliver Malchow, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada "Bünyemizde bazı aklı karışmış insanların bulunduğunu hesaba katmak zorundayız” dedi.

Malchow, anayasaya sadakat yemini etmiş olan binlerce polis arasında "yüksek sayıda gizlice radikalleşmiş" olanların da bulunduğunu bildiğini ve bu kişilerin tespit edilip polislikten ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.

Alman Polis Sendikası Başkanı, Frankfurt emniyetindeki aşırı sağcı örgütlenmeyle ilgili soruşturmadan çıkacak sonucu beklemek gerektiğini söyledi. Malchow, "Soruşturmada iddialar doğrulanırsa bu olayı ‘skandal' olarak nitelendirmek bile hafif kaçar” dedi.

Savcılık soruşturuyor

Malchow, Alman polis teşkilatında aşırı sağcı fikirleri ya da herhangi bir şekilde aşırı sağcı gruplaşmaları teşvik edecek şartların söz konusu olmadığını ifade etti. Malchow polis eğitiminde daha dikkatli olmak ve eğitim metotlarını düzeltmek gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Frankfurt polis teşkilatında görevli beş polisin bir haberleşme servisi üzerinden birbirlerine tahkir edici ve yabancı düşmanı resim, video ve metinler gönderdikleri ortaya çıkarılmıştı. Büyütülen soruşturma sonrasında geçici olarak görevden alınan polislerin sayısının altı olduğu açıklandı. Yetkili savcılık halkı kışkırtma ve anayasa düşmanı oluşumların sembollerini kullanma suçlarından soruşturma açıldığını doğruladı. Polis memurları hakkındaki suçlamalar Hessen eyalet parlamentosu içişleri komisyonunda görüşülecek.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'ın avukatı: Mektubun "NSU 2.0" başlığını taşıması tesadüf değil

Almanya’da ırkçı tehditler alan Türkiye kökenli avukatların sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da avukatlığını yapan Mustafa Kaplan aldığı tehdidi ve "NSU 2.0" aşırı sağcı hücre şüphesini DW Türkçe’ye anlattı. (19.12.2018)  

Emniyetteki aşırı sağcı hücre skandalına bir polis daha eklendi

Türkiye kökenli bir avukatın tehdit edilmesiyle ortaya çıkan, Frankfurt emniyetinde aşırı sağcı hücre kurulduğu iddialarının kapsamı büyüyor. Bir polis memuru daha geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. (19.12.2018)  

Benzer içerik

Washington Protest Vermisster Journalist Khashoggi

FAZ: Riyad'ın Washington ile arası soğuyor 18.12.2018

Riyad – Washington ilişkileri, mülteci politikası ve Alman polisindeki aşırı sağcılık skandalı, gazetelerin öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

Deutschland Hessen - Mutmaßliches rechtes Netzwerk bei Frankfurter Polizei

Emniyette aşırı sağcı hücre şüphesi Frankfurt dışına sıçradı 18.12.2018

Türkiye kökenli bir avukata yönelik tehditle ortaya çıkan emniyet içindeki aşırı sağcı hücre skandalı büyüyor. Frankfurt polis teşkilatındaki soruşturması şimdi de kent dışına sıçradı.

Deutschland Terror-Prozess in Frankfurt am Main

Alman polisi içerisinde aşırı sağcı hücre şüphesi 16.12.2018

Frankfurt'ta bir avukata gönderilen tehdit mektubu, polis bünyesinde aşırı sağcı bir yapılanma olabileceği şüphesini uyandırdı. Mektubu gönderdiği düşünülen beş polisin, Hitler'in fotoğrafını paylaştığı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Rechtsextremismus Deutschland (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

Erdoğan'ın avukatı: Mektubun "NSU 2.0" başlığını taşıması tesadüf değil

Almanya’da ırkçı tehditler alan Türkiye kökenli avukatların sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da avukatlığını yapan Mustafa Kaplan aldığı tehdidi ve "NSU 2.0" aşırı sağcı hücre şüphesini DW Türkçe’ye anlattı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 