Alman otomotiv sektörü kan kaybetmeye devam ediyor

Otomotiv sektöründe dünya çapında en büyük on tedarik şirketinden biri olan Almanya merkezli otomotiv ve sanayii tedarikçisi Schaeffler, aynı branşta faaliyet gösteren Vitesco ile birleşmesinden yaklaşık bir ay sonra 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 çalışanın işine son vereceğini duyurdu.

Böylece Schaeffler toplam personel sayısını yaklaşık yüzde 3,1 azaltmış olacak.

35 bin çalışanı bulunan Vitesco'yu geçtiğimiz ekim ayında bünyesine dahil ettikten sonra dünya çapında 120 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin Almanya'nın Herzogenaurach kentindeki genel merkezinden yapılan açıklamada, personel azaltımından Almanya'da 10, Avrupa'da ise 5 tesisin etkileneceği belirtildi. Açıklamada Avrupa'daki beş tesisten ikisinin tamamen kapatılacağı da kaydedilirken, tasarruf tedbirlerinin 2025 ile 2027 yılları arasında uygulanacağına işaret edildi. Schaeffler böylece 2029'dan itibaren yılda 290 milyon euro tasarruf sağlamayı planlıyor.

Schaeffler CEO'su Klaus Rosenfeld, önlemlerin gerekli olduğunu savundu. Fotoğraf: Falk Heller/argum/IMAGO

CEO işten çıkarmaları savundu

Tasarruf tedbirlerini savunan Schaeffler CEO'su Klaus Rosenfeld, "Program, Schaeffler Grubu'nun uzun vadeli rekabet gücünü güvence altına almak için mevcut ortamda gerekli. Bu programı sosyal sorumluluk bilinciyle ve ölçülü bir şekilde uygulayacağız" dedi.

Şirket, Vitesco ile birleşmeden önceki dönem olan yılın ilk dokuz ayında ekonomik olarak nispeten iyi bir performans gösterdi. Bu dönemde satışlar yüzde bir artışla 12 milyar euroyu aştı. Otomotiv bölümü de, özellikle e-mobilite alanında gelen siparişler nedeniyle yüzde 0,2'lik bir artış kaydetti. Şirketin ilk dokuz aylık kârı ise 713 milyon euro olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 964 milyon euro olarak belirtilmişti.

dpa,AFP/TY,EC

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