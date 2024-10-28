Alman otomobil devi VW'den fabrika kapatma planı

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW), şirketin merkezinin bulunduğu Almanya'daki 10 fabrikasından üçünü kapatmayı planladığı ileri sürüldü.

VW Genel İşyeri İşçi Temsilciği tarafından Pazartesi günü ana üretim tesislerinin yer aldığı Wolfsburg kentinde yapılan açıklamada, plan çerçevesinde Almanya'daki en az 3 tesisin kapatılacağı, 10 binlerce çalışanın da işten çıkarılacağı belirtildi. VW Yönetim Kurulu'nun kısa süre önce söz konusu planı İşyeri İşçi Temsilciliğine sunduğu belirtilen açıklamada, kalan tesislerin de küçültüleceği, işten çıkarılmayanların ise maaşlarında yüzde 18'e varan kesintiler yapılacağı kaydedildi.

İşyeri Genel İşçi Temsilciliği Başkanı Daniela Cavallo, VW'nin Wolfsburg'daki merkezinde Pazartesi günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya'daki VW fabrikalarının tamamının söz konusu plandan etkileneceğini belirterek, "Hiçbiri güvenli değil" dedi. Cavallo, şirket yönetiminin kendilerine yaptığı açıklamada, söz konusu tedbirlerin zorunlu olduğunu aktardığını kaydetti.

VW'den açıklama

VW ise Pazartesi günü konuya dair açıklamasında kapatma ve işten çıkarma planları hakkında bir yorum yapmazken "Volkswagen AG'nin geleceğine ilişkin tartışmanın öncelikle müzakere ortaklarımızla dahili olarak yürütülmesi gerektiği konusunda ortak kararlılıkla kabul edilen ilkeye bağlı kalıyoruz" ifadelerine yer verdi.

VW İşyeri Genel İşçi Temsilciliği Başkanı Daniela Cavallo şirket yönetiminin planlarını işçilere açıkladı. Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Açıklamada şirketin "kurumsal tarihinde belirleyici bir noktada" bulunduğuna işaret edilirken, durumun "ciddi" olduğu kaydedildi.

"Şirketi sürdürülebilir rekabetçi hale getirmek için yeniden yapılandırma tedbirleri gerekliydi" denilen açıklamada, gelecekte yapılacak yatırımları öz kaynaklardan finanse etmenin tek yolunun yeniden yapılanmadan geçtiği belirtildi.

Açıklamada VW Grubu'nun Eylül ayı başında fabrika kapatma ve zorunlu işten çıkarmaların "artık göz ardı edilemeyeceğini" açıklamasının nedeninin de bu olduğuna işaret edildi.

VW Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işgücü maliyetlerinin çok yüksek olduğunu yinelerken, Çarşamba günü sendika ile gerçekleştirilecek ikinci tur ücret görüşmelerinde işgücü maliyetlerini azaltmak için somut öneriler sunulacağını ifade etti.

VW Almanya'daki 10 üretim tesisinde yaklaşık 120 bin kişiyi istihdam ediyor ve bunların yaklaşık yarısı Wolfsburg'da çalışıyor. VW tesislerinin altısı Aşağı Saksonya, üçü Saksonya biri Hessen eyaletinde yer alıyor.

İşyeri İşçi Temsilciliği yakın zamanda Porsche'den gelmesi umulan bir siparişin gerçekleşmemesi nedeniyle Osnabrück kentindeki fabrikanın özellikle risk altında bulunduğuna dikkat çekti.

VW çalışanlarını zor günler bekliyor. Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

IG Metall sendikası VW'nin olası planlarına tepki gösterdi. IG Metall bölge temsilcisi Thorsten Gröger, "Yönetim Kurulu'nun bu acımasız planları hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi. Gröger, "Bu karar, ağır şartlarda çalışan VW işçilerinin kalbine saplanmış bir hançerdir" ifadesini kullandı.

Scholz'dan VW yönetimine uyarı

Başbakan Olaf Scholz da VW ile ilgi gelişmeleri değerlendirirken, krizin çalışanların zararına olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un "geçmişten gelen olası yanlış yönetim kararlarının çalışanların zararına olmaması gerektiği" görüşünde olduğunu söyledi.

Sözcü yardımcısı Başbakanın "istihdam alanlarının korunması ve güvence altına alınması" gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

AFP,dpa/TY,BK

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