Alman otomotiv sektörü için 2025 zorlu geçecek

Alman ekonomisinin 2024-2025 dönemecinde hiç de iyi durumda olmadığı bir gerçek. En önemli sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisi ise en ağır darbeyi aldı. Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen (VW), şirketin onlarca yıllık tarihinde görülmemiş bir adım atarak Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmak için düğmeye bastı.

Aralık ayı sonundaki Noel tatilinden kısa bir süre önce sendikalarla VW arasında bir anlaşmaya varıldı. "Noel mucizesi" olarak nitelendirilen bu uzlaşma, 2030 yılında çalışan sayısının 35 bin azaltılmasını ve üretimde neredeyse dörtte bir oranında daralma öngörüyor. Doğrudan işten çıkarmalar ve hatta tesislerin tümüyle kapatılması planları şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Ancak diğer otomobil şirketlerinde ve birçok tedarikçide toptan çıkarmalar hâlâ gündemde.

Sektörde derin bir kriz olduğu konusunda herkes hemfikir. Fakat piyasa gözlemcileri ve aktörleri, krizin nedenleri konusunda farklı görüşler öne sürüyor. Otomotiv Yönetimi Merkezi'nden (CAM) Stefan Bratzel, DW'ye yaptığı açıklamada durumu, "zorlukların bir kombinasyonu ve Almanlara özgü bir çoklu kriz" olarak nitelendiriyor ve ekliyor: "Sektörün dönüşümünde öncelikle yeni becerilerin öğrenilmesi gerektiği gerçeği de krizin bir parçası. E-mobilite, yazılım tanımlı araçlar, otonom sürüş gibi yeni alanlar söz konusu. Bu konularda yeni bir rekabet ortamı da oluşuyor. Bu ortam sadece Tesla ve Çinlilerden ibaret değil."

DW'ye konuşan Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin (VDA) bir sözcüsü ise durumdan politikacıları sorumlu tutuyor: "Elektrikli otomobiller için sübvansiyonların Aralık 2023'te sona ermesi ve yetersiz şarj altyapısı, satış rakamlarını azaltıyor."

Sektörden uzmanlar geleceğin e-mobilitede olduğuna dikkat çekiyor Fotoğraf: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Otomobil Enstitüsü'nün kıdemli uzmanı Ferdinand Dudenhöffer de DW'ye verdiği mülakatta, "Bir zamanlar elektrikli otomobiller isterken daha sonra içten yanmalı motorları överek insanları tedirgin eden politikacıları" eleştiriyor.

Sektör yöneticileri derin uykuda

Özel taşımacılığın geleceğinin içten yanmalı motorların yeni ya da daha fazla geliştirilmesinde yatmadığı yıllardır biliniyor. Bunların fosil yakıtlarla mı yoksa sentetik yakıtlarla mı beslendiği de önemli değil. Sektörde eğilim açıkça e-mobiliteye doğru ilerliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Fachhochschule des Mittelstandes) otomotiv yönetimi öğretim görevlisi Frank Schwope, bazı üreticilerin "ciddi yönetim hataları yaptığına" inanıyor. Schwope, "Patronlar, muhtemelen kafalarını kuma gömdü ve her şeyin bir şekilde yolunda gideceğini umdu" değerlendirmesini yapıyor.

Stefan Bratzel de sektörde işlerin yolunda olmadığına dikkati çekiyor: "Almanya, bir üretim merkezi olarak uluslararası rekabetin açıkça gerisinde kaldı. Bunun nedenleri arasında, çalışanların yüksek hastalık oranının getirdiği masraflar ve çok sayıda izin günü de dahil olmak üzere, yüksek iş gücü maliyetleri yer alıyor. Bu koşullar altında sadece rakiplerinizden daha yenilikçiyseniz işler yolunda gider."

Otomotiv sektöründe hatalar zinciri

Bratzil, kanayan bir yaraya parmak basıyor: "Çalışmak için fosil yakıtlara ihtiyaç duyan geleneksel otomobiller söz konusu olduğunda Alman otomobil üreticileri, dünyanın en iyisi. Almanlar supapları ve karbüratörleri muhteşem. Peki ya elektronik bileşenler?"

Ferdinand Dudenhöffer de "Alman otomobil üreticilerinin, bugünün otomobilini çok iyi anladığını ancak yarının otomobilinde artık otomotiv sektöründen ziyade teknoloji şirketlerinin öncü bir rol oynadığını" vurguluyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden (IfW) Dirk Dohse ise yapılan hatalardan ders alınması gerektiğini belirterek şu saptamayı yapıyor: "Alman otomotiv geliştiricileri ve mühendisleri, hâlâ dünyanın en iyileri arasında. Ancak Asya'daki teknoloji meraklısı gençler gibi yeni müşteri gruplarını cezbetmek için özellikle yönetimde esneklik konusunda ciddi eksiklikler var."

Otomobilde tek rakip Çin değil

Aslında otomobillerin geleceği elektrikli araçlarda yatıyor ve Çin bu konuda açık ara önde. IfW ekonomisti Dohse de bu durumu "Çin'deki elektrikli otomobil pazarı dünyanın en büyük ve en dinamik gelişen pazarı. Bu da Çin'in güç kazanmaya devam edeceğini gösteriyor" sözleriyle anlatıyor.

Çin, otomotiv sektöründe önemli rakipler arasında. Çin yapımı BYD yaygınlaşan bir marka. Fotoğraf: Anusak Laowilas/NurPhoto/IMAGO

VW, BMW, Mercedes ve Porsche için durum hiç de iç açıcı değil. Ne de olsa Çin pazarının büyüklüğü tek başına muazzam bir güç konumunda. Stefan Bratzel, rekabetin Çin ile sınırlı kalmayacağını söylüyor: "Orta vadede Hindistan'da da Çin modeline dayalı daha güçlü oyuncular ortaya çıkacaktır. Başlangıçta Çin ve Kore'den birçok üretici Hindistan'a taşınacak. Belki de ortak girişimler oluşturacaklar."

Geri kalmanın bedeli ağır olur

Otomotiv Yönetimi Merkezi'nden Stefan Bratzel'e göre, Alman otomotiv endüstrisinin 2025 yılında rakipleriyle arayı kapatması gerekecek: "Bu sadece çerçeve koşullarının iyileştirilmesiyle değil, aynı zamanda cesaret ve hayal gücüyle mümkün. Pahalı olduğunuz kadar yenilikçi de olmanız gerekiyor."

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin sözcüsü, aksi takdirde neler olabileceğini göstermek için VDA tarafından yaptırılan yakın tarihli bir çalışmasından alıntı yapıyor: "Elektromobiliteye geçişin iş kayıplarına yol açması kaçınılmaz. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde, Almanya'da otomotiv sektöründeki istihdam 2035 yılında, 2019 yılına kıyasla 186 bin azalacak. 2019-2023 yılları arasında sektörde 46 bin iş yeri zaten kaybedildi. 2035 yılına kadar yaklaşık 140 bin kişinin daha işsiz kalması bekleniyor."

Gelecek yıllarda otomotiv sektöründe çalışanların sayısının azalacağı öngörülüyor. VW işçileri 2024 sonunda hakları için mücade etmişti. Fotoğraf: Moritz Frankenberg/AFP

Bu nedenle politikacıları bir an önce harekete geçmeye çağıran Bratzel, "Daha az bürokrasiye, daha fazla ticaret anlaşmasına, rekabetçi bir vergi ve harç sistemine ve daha basit ve hızlı onay prosedürlerine ihtiyacımız var" diyor.

2025 zorlu olacak

Stefan Bratzel, yine de politikacılar gerekli koşulları sağlasa ve Almanya bir üretim merkezi olarak yeniden rekabetçi hale gelse bile her şeyin hemen yoluna girmeyeceğini vurguluyor: "Önümüzdeki iki-üç yıl birçok yapısal sorunun aynı anda ele alınması gereken zorlu bir zaman dilimi olacak. Ancak politikacıların da artık Almanya'daki çoklu krizin farkına varmış olması olumlu."

IfW uzmanı Dirk Dohse de durum düzelmeden önce işlerin daha da kötüye gideceğini öne sürerek, "Bence 2025, Alman otomotiv endüstrisi için çok zor olacak. Ama aynı zamanda gelecek için doğru rotanın belirlenmesi gereken bir yıl olacak" öngörüsünde bulunuyor.

Otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer çözüm için şu reçeteyi öneriyor: "Bir yandan umutla doğuya, diğer yandan endişeyle Amerika'ya yönelmemiz gerekiyor. Bu yüzden yeni dalganın ortaya çıktığı yere gitmemiz çok ama çok önemli. Bu kısmen Çin, kısmen de Amerika olabilir. Donald Trump yönetiminde yanmalı motorlarla 1980'lere geri dönüp dönmeyeceğimizi bekleyip göreceğiz."

Üniversite öğretim üyesi Frank Schwope ise tüm olumsuzluklara rağmen Alman otomobil üreticileri için ufukta küçük de olsa bir umut ışığı görüyor: "Bence şüphe ve umut bir arada. Avrupa'da elektromobilitenin 2025 ya da en geç 2026'da önemli ölçüde artacağını varsayıyorum!"

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