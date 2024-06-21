Alman ordusundan Rheinmetall'e "tarihi" sipariş

Alman Rheinmetall şirketi, Alman ordusundan yaklaşık 8,5 milyar euro değerinde mühimmat siparişi aldı. Bu, şirket tarihindeki en büyük alım.

Alman savunma sanayi devi Rheinmetall, Ukrayna savaşı nedeniyle şirket tarihindeki en büyük siparişini aldı.

Düsseldorf merkezli şirketten yapılan açıklamada, Rheinmetall'in Alman ordusundan 8,5 milyar euro değerinde topçu mühimmatı siparişi aldığı duyuruldu.

Böylece 2023 yılından beri yürürlükte olan ve başlangıçta 1,3 milyar euro olarak belirlenen sözleşmenin kapsamı genişletilmiş oldu.

40 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen 155 milimetre kalibrelik mermilerden kaç tane sipariş edildiği konusunda ise bilgi verilmedi. Söz konusu mermiler ağırlıklı olarak Almanya'da üretilse de şirketin İspanya, Güneş Afrika ve Avustralya'da da topçu mühimmatı üretim tesisleri bulunuyor.

Rheinmetall'e sipariş edilen mühimmatın büyük oranda Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor. Ukrayna'ya birçok kez cephane gönderen Almanya'nın önümüzdeki dönemde daha fazla sevkiyat yapması bekleniyor.

Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger açıklamasında, "Alman Federal Cumhuriyeti ve müttefiklerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde bu uzun vadeli sözleşmeye duyduğu güven için müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

Rheinmetall yeni üretim tesisi kuruyor

Rheinmetall, bu yıl Şubat ayında Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Unterlüß'teki üretim merkezinde topçu mühimmatı için yeni bir tesis inşa etmeye başladı. Sembolik temel atma törenine Başbakan Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılmıştı. Rheinmetall Genel Müdürü Papperger, yeni siparişle hükümetin kendilerine verdiği sözü tuttuğunu, Alman ordusuna mühimmat tedarik edilmesi için imzalanan sözleşmenin, Unterlüß'te inşa edilen yeni tesisisin tam kapasitesi kullanılmasının da güvencesi olacağını belirtti.

Rheinmetall dün imzalanan sözleşme kapsamında mühimmat teslimatına 2025 başında başlayacak. İlk etapta 880 milyon euro değerinde mühimmatın teslim edilmesi bekleniyor.

Şirket, Ukrayna savaşı öncesinde yılda 70 bin topçu mermisi üretiyordu. Savaşın başlaması sonrasında İspanyol rakibi Expal'ı satın almasıyla üretim kapasitesini artırdı. 2025 yılında yıllık topçu mermisi üretimini 700 bine çıkarmayı hedefliyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada 2027 yılında bu sayının yılda 1 milyon 100 bine çıkarılmasının planlandığı kaydedilmişti.

Savunma sanayi devi Rheinmetall; tank, askeri araç, uçaksavar ve askeri mühimmat üretiyor. Şirket Alman hükümetinin 2022 Şubat'ında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Alman ordusunun yenilenmesi için oluşturulan 100 milyar euroluk fondan en fazla yararlanan şirketlerden biri.

dpa, DW / HT,HS

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