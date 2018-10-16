 Alman ordusunda etkin personel sayısı artacak | ALMANYA | DW | 25.11.2018

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ALMANYA

Alman ordusunda etkin personel sayısı artacak

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman ordusundaki etkin personel sayısı 2025 yılına kadar 203 bin kişiye yükselecek.

Verteidigungsministerin von der Leyen in Mali (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Alman ordusunun (Bundeswehr) etkin personel sayısını 2025 yılına kadar 203 bin kişiye artırmayı hedefliyor. Hâlihazırda yaklaşık 180 bin olan etkin personel sayısının 2024 yılına kadar 198 bine yükselmesi hedefleniyordu.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada asker sayısının artırılacağını doğrularken tam bir sayı vermekten kaçındı.

Alman ordusu Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana sürekli olarak adım adım küçüldü. İki Almanya'nın birleştiği 1990 yılında yaklaşık 585 bin personeli bulan orduda küçülme trendi 2016 yılında Savunma Bakanlığı tarafından sona erdirildi.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Thomas Hitschler Twitter hesabı üzerinden haberle ilgili yaptığı yorumda "Bakanın personel kazanma stratejisini merak ediyorum. Hâlihazırda askeri personel ihtiyacını kapatmak yapılabilir değil. Eşzamanlı olarak da sivil hizmet görevlerine ihtiyaç var. Son haftalardaki tartışma bunu ortaya koyuyor” yorumunu yaptı.

Bild am Sonntag'ın haberine göre eylül ayı itibarı ile Alman ordusunda yaklaşık 22 bin 600 kişilik subay ve astsubay açığı bulunuyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü bu sayıları doğrulamazken orduda bir başçavuşun eğitiminin 3 yıl sürdüğüne işaret etmekle yetindi. Sözcü açık olan pozisyonların bu pozisyonlar için personel yetiştirilmesine başlanmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Alman ordu mensuplarını temsil eden Ordu Derneği Başkanı Andre Wüstner de konuya ilişkin olarak "Personel artışı önemli ancak Alman ordusunun çekiciliği artmaya devam ederse ve iş piyasasında rekabet edebilirlikten bahsedilebildiği takdirde bu, başarılabilir” dedi.

dpa / EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe

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