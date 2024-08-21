Alman milli kaleci Neuer de veda kararı aldı

Alman A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli file bekçisi Manuel Neuer, 15 yıllık milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.

38 yaşındaki sporcu kararını bugün Instagram'da yayınladığı video aracılığıyla duyurdu.

FC Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam edecek olan Neuer, 2014'te dünya şampiyonu olan ekibin, milli takımda futbol kariyerini sürdüren son üyesiydi.

Açıklamasında, "Beni tanıyan herkes bu kararın benim için kolay olmadığını bilir" diyen ünlü kaleci, "Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve elbette ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası benim için çok cazip olacaktı. Ancak aynı zamanda, şu anın bu adımı atmak ve gelecekte tamamen FC Bayern Münih'e konsantre olmak için tam olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Alman milli takımına 2023 yılına kadar 61 uluslararası maçta kaptanlık yapan ve şimdiye kadar 124 uluslararası maçta forma giyen Neuer, bu dönemin kendisini şekillendirdiğini belirterek şöyle davam etti:

"2014'te Dünya Kupası Şampiyonluğunu kazanmak ve bu yıl evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki özel atmosfer, son derece minnettar olduğum önemli olaylardı. Milli takımımızın 2023 yılına kadar kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Alman milli takımının formasını giymeyi çok sevdim.”

Milli Takım yönetiminden yapılan açıklamada, Neuer'in kararını Çarşamba sabahı milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a bildirdiği ifade edildi.

Neuer Alman formasıyla son olarak Almanya'nın İspanya'ya karşı kaybettiği Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde sahaya çıkmıştı.

İlkay Gündoğan milli takımdan ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Fotoğraf: Joaquim Ferreira/IMAGO/HMB-Media

Gündoğan da milli takımı bıraktığını açıklamıştı

Alman A Milli Futbol takımının Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan da Pazartesi günü milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu

Kararını X hesabından paylaşan Gündoğan, Euro2024'ün ardından geçen birkaç haftada düşünerek milli takım kariyerini sona erdirme zamanı geldiği sonucuna vardığını belirtmişti.

2011 yılında katıldığı A Milli Futbol Takımında 82 maça çıkmaktan gurur duyduğunu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro2024'te milli takım kaptanı olarak görev almanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Ancak turnuva öncesinde bedenimde, ama aynı zamanda kafamda belli bir yorgunluk hissediyordum. Bu beni düşünmeye itti" ifadelerini kullanmıştı.

SID/TY,BK

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