Alman medyası: Suudilere mühimmat satışı sürüyor

Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in, Alman hükümetinin silah ihracatını askıya almasına rağmen Suudi Arabistan'a mühimmat göndermeyi sürdürdüğü iddia edildi. Stern dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report München adlı programın haberlerinde, Rheinmetall'in ortak olduğu İtalyan ve Güney Afrikalı şirketler aracılığı ile Suudi Arabistan'a mühimmat satışına devam ettiği öne sürüldü.

Söz konusu haberlerde, Rheinmetall'in Yönetim Kurulu Başkanı Helmut Merch'in Kasım ayı ortasında banka analistleri ile telekonferans aracılığı ile yaptığı toplantıda, Alman hükümetinin ihracatın askıya alınması kararının bu nakliyatı etkilemediğine dair güvence verdiği belirtildi. Habere göre, Merch yıllık mühimmat satışının değerinin 100 milyon euroyu aştığını ifade etti.

Düsseldorf merkezli Rheinmetall söz konusu iddialara tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Rheinmetall'in ortak olduğu bütün şirketler, her ülkede örneğin ihracat konusunda belirlenen sıkı yasal çerçeveye riayet eder” denildi.

Açıklamada, "Şirketin savunma bölümü ürünleri sadece polis ve askeri güçlere gönderilir ve sıkı, siyasi olarak denetlenen ihracaat kısıtlamalarına tabidir. Gerilim yaşanan bölgelere yapılacak sevkiyat için engeller çok yüksektir" ifadesi kullandı.

Muhalefet tepkili: Yasal düzenleme yapılsın

Söz konusu iddialara muhalefet partileri de tepki gösterdi. Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen, "Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a silah ihracatını ve verilen onayları durdurması bir peynir gibi delikli" dedi. Dağdelen, Alman şirketlerinin yurt dışındaki ortakları aracılığı ile ihracaat yapmasının engellenmesi için yasalarda değişiklik yapılmasını talep etti.

Yeşiller partisinden bu talebe destek geldi. Partinin meclis grubu savunma politikaları sözcüsü Katja Keul, Alman Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman şirketlerin ülke dışındaki ortakları aracılığı ile ihracata devam edemeyecekleri şekilde yasal düzenleme yapılmasını istedi. Keul, Alman hükümetini "sorumsuz" davranmakla suçladı.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle alınan karar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti tamamen aydınlatılıncaya kadar Suudi Arabistan'a silah ve savunma sanayi ürünlerinin ihracatını askıya aldıklarını açıklamıştı. Bunun yanı sıra Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, ihracat onayı verilen silah ve savunma sanayi ürünlerinin de Suudi Arabistan'a sevkiyatının yapılmayacağını açıklamıştı. Alman hükümeti bunun yanı sıra Kaşıkçı cinayeti ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen 18 kişi hakkında seyahat yasağı getirmişti.

AFP,dpa/JD,GA

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