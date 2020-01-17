 Alman medyası: AB Türkiye’ye mali yardımları azaltıyor | AVRUPA | DW | 18.01.2020

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AVRUPA

Alman medyası: AB Türkiye’ye mali yardımları azaltıyor

Funke Medya Grubu gazeteleri, AB'nin Türkiye'ye 2020 için öngörülen mali yardımlarda yüzde 75 oranında kesinti yapacağı yazdı. Kararın gerekçesi ise Suriye’ye askeri operasyon ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz gerginliği.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AP'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye mali yardımda kesinti yapılacağını belirtti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AP'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye mali yardımda kesinti yapılacağını belirtti

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'ye  bu yıl için öngörülen mali yardımları yüzde 75 oranında  azaltma kararı aldığı belirtildi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin haberinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa Parlamentosu'na konuyla ilgili bir mektup gönderdiği belirtildi.

Gazetenin mektuba dayandırdığı habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, mektubunda Türkiye'ye 2020 yılında tahsis edilecek paranın öngörülenden yüzde 75 az olacağını belirtti. Borrell, bu karara gerekçe olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerini ve Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna Ekim ayında başlattığı askeri harekâtı gösterdi.

Funke Medya Grubu'nun haberine göre, Borrell, Türkiye'ye yapılan yardımların 2017 yılından bu yana toplam 1,2 milyar euro azaltıldığına dikkat çekti. Türkiye ile varılan mülteci mutabakatı çerçevesinde ülkeye yapılan yardımlarda ise herhangi bir kesintiye gidilmediği belirtildi.

AB Komisyonu'na göre, Türkiye bu yıl Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı çerçevesinde Birlik'ten sadece 168 Milyon Euro alacak. Komisyon, bu yardımın 150 milyon eurosunun demokrasi ve hukuk devleti alanlarındaki reformlar, 18 milyon eurosunun ise kırsal gelişme için ayrıldığını açıkladı.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinde yıllardır bir ilerleme kaydedilemiyor. AB, buna karşın 2014-2020 yılları arasında ülkeye toplam 3,5 milyar euroyu bulan mali yardım yapılmış olduğuna dikkat çekiyor. 

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Türkiye Avrupa'dan nasıl görünüyor?

dpa, AFP / SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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