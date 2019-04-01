 Alman Meclisi’ni ″silahsızlandırma″ girişimi | ALMANYA | DW | 05.04.2019

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ALMANYA

Alman Meclisi’ni "silahsızlandırma" girişimi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Federal Meclisi yönetimi, mecliste silah bulundurmayı yasaklayacak bir tasarı üzerine çalışmalara başladı.

Almanya Federal Meclisi

Almanya Federal Meclisi

Almanya Federal Meclisi'ne silah sokmayı tamamen yasaklamak için çalışmalara başlandığı bildirildi. Almanya Redaksiyon Ağı (RND) adlı gazeteci örgütünün, parlamentodaki güvenlikten sorumlu birimlerin 10 Nisan’da yapılacak toplantısı için hazırlanan taslağa dayandırdığı haberine göre, mecliste silah bulundurmayla ilgili maddede değişiklik ön görülüyor.

Habere göre taslakta, “Bina yönetmeliği 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasına göre Almanya Meclisi'nin taşınmazlarına silah, cephane, patlayıcı madde, infilak tehlikesi taşıyan maddeler, tehlikeli araç ve gereç (…) sokmak yasaktır“ ifadesi geçiyor.

AfD'li milletvekilinin personeli yetkilileri harekete geçirdi

Parlamentoya silah ve benzeri tehlikeli eşyalar getirmenin yasal çerçevesini düzenleyen bir düzenleme halihazırda bulunmuyor. RND’den verilen bilgiye göre konu, AfD’li bir milletvekili için çalışan bir personelin üzerinde Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nu ziyareti sırasında bıçak bulunmasıyla gündeme geldi. Söz konusu kişi olayla ilgili olarak yanında taşıdığı bıçağı Alman Meclisi'ne de getirdiğini ve her seferinde kapıdaki görevlilere teslim ettiğini dile getirdi.

Hazırlanan taslakta geçen “tehlikeli araç ve gereç“ ifadesinin her türlü ateşli silahın yanı sıra, yay, zemberekli yay, ok, mancınık, sapan, oyuncak tabanca, bayıltıcı alet, gaz ve spreyler ile bıçakları kapsadığı belirtiliyor.

dpa/ET,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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