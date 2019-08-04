 Alman Meclisi’nden Çin Büyükelçisi′ne tepki | ALMANYA | DW | 05.08.2019

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ALMANYA

Alman Meclisi’nden Çin Büyükelçisi'ne tepki

Çin, aralarında Uygurların haklarını savunan bir vekil olduğu için resmi bir Alman delegasyonuna seyahat izni vermedi. Federal Meclis Çin’in Berlin Büyükelçisine konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Uygurların haklarını savunan bir Alman milletvekili olduğu için resmi bir delegasyona seyahat izni vermemesiyle başlayan krize Alman Federal Meclisi de dahil oldu. Meclis adına Çin'in Berlin Büyükelçisi'ne konuyla ilgili bir mektup gönderildi.

Federal Meclis Dijital Gündem Komisyonu tarafından 23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Pekin ve Şanghay'a bir gezi planlanıyordu. Gezide vekillerin internet şirketleri ile bir yapay zekâ parkını ziyaret etmesi öngörülüyordu.

Yeşiller partisinin açıklamasına göre Pekin, listede Yeşiller milletvekili Margarete Bause'nin yer alması nedeniyle heyete seyahat izni vermedi. Bause yıllardır Sincan'da inançları nedeniyle baskıya uğrayan Uygurların haklarını gündeme getiren ve Pekin'e insan haklarını kısıtladığı eleştirisi yönelten bir isim.

Margarete Bause

Yeşiller milletvekili Margarete Bause

Federal Meclis tarafından Çin'in Berlin Büyükelçisi'ne yazılan mektupta parlamentodaki partilerin komisyona kimi göndereceğine kendilerinin karar verdiğine işaret edildi. Mektupta Pekin'den "Federal Meclis'in kendisinin tayin ettiği bu hususu kabul etmesi" istendi.

Mektubun 29 Temmuz tarihinde gönderildiği, Çin tarafının ise pazartesi itibarı ile mektuba bir yanıt vermediği belirtiliyor.

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de konuyla ilgili hükümet adına bir açıklama yaptı. Hükümetin Çin ile tüm düzeylerde diyalogdan yana olduğunu belirten Demmer "Alman Federal Meclisi milletvekillerinin resmi seyahatleri de burada önemli bir yapıtaşıdır" dedi.

Çin'in Federal Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun düzenlemek istediği bir geziye de henüz izin vermediği belirtiliyor.

dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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