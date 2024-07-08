Alman Meclisi'ndeki Köpek Grubu'nun mücadelesi

Federal Alman Meclisi'nde köpeklerin meclise girebilmesi için milletvekilleri 2023'te bir grup oluşturdu. Siyasi parti grubu niteliği olmayan ve Parlamento Köpek Grubu adını taşıyan toplulukta farklı partilerden 60 milletvekili ve 20 meclis çalışanı yer alıyor. Gruba koalisyon partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Jens Beeck başkanlık ediyor.

Jens Beeck, Federal Meclis İç Tüzüğünde köpeklerin parlamentodaki bürolara girmesini yasaklamasının yanlış olduğu görüşünde. Tüzüğün 4'üncü maddesinin 5'inci fıkrası meclis binasına köpeklerin alınmasını yasaklıyor. Tüzükte polis köpekleri ve görme engellilere refakat eden köpekler bu yasaktan muaf tutuluyor.

Parlamento Köpek Grubu ise Federal Meclis'in en azından bir binasında köpeklerin girişine izin verilmesini savunuyor. Mümkünse de bunun meclisin yeşil bir avlusu olan bir bölümünde gerçekleşmesini istiyorlar.

Özel eğitimli destek köpeklerine izin verilecek

Grubun ilk başarısı, önümüzdeki dönemde engelli ya da kronik hastalığı olan insanlara refakat etmeleri için özel eğitimli köpeklerin meclise alınmasını sağlamak oldu. Almanya genelinde bu tarz köpeklerin bir incelemeden geçirildikten sonra muayenehanelerde, süpermarketlerde ve Federal Meclis'te insanlara refakat etmelerine izin verildi.

FDP Milletvekili Beeck özel eğitimli olmayan köpeklere de izin verilmesi gerektiği görüşünde. Beeck "Zorlu müzakereler sırasında arada sırada bir köpeğin burnuyla dürtülmek ve 'on beş dakika bir dışarı çık' mesajını almak fena olmaz" diyor. Bazı firma ve resmi makamlarda köpeklere giriş izni verildiğine dikkat çeken Beeck köpeklerin varlığının çalışanlar üzerinde gerilimi düşürücü etkide bulunduğunu belirtiyor.

Güneş gözlüklü bir Bern Dağ Köpeği Fotoğraf: B. Rainer/blickwinkel/picture alliance

Stresi düşürmeye yardımcı olacak

Parlamento Köpek Grubu'nda yer alan Sol Parti Milletvekili Susanne Ferschl de aynı görüşte. Parson Russell terriyeri "Samy" adlı bir köpeği olan Alman milletvekili bu köpeğini meclise beraberinde getiremediğini belirtiyor. Ferschl, kuyruğunu sallayarak yaklaşan "tatlı" bir köpeğin birçok insanın ruh halini olumlu yönde değiştireceğini, işyerinde bir köşede uyuyan bir köpeğin stresi düşüreceğini savunuyor.

Her iki milletvekili de bunun için düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtiyor. Diğer çalışanların rahatsız olup olmayacağı, alerjilerinin ya da köpek korkularını bulunmadığının dikkate alınması gerektiğini kabul ediyor.

Parlamento Köpek Grubu yasadışı köpek ticareti, terapi köpeklerinin tanınması için düzenlemeler ve vatandaşların köpeklerini bürolarına getirebilmeleri gibi başka konularda da çalışmalarda bulunuyor.

ARD / EC, HS

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