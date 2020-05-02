Alman Meclis Başkanı Schäuble: Devletin de kaynakları sınırlı

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, koronavirüsten kaynaklanan ekonomi krizinde devletin olanaklarının da sınırlı olduğunu ve bunun abartılmaması gerektiğini ifade etti. İnsanlarda, devletin her açığı kapatabilecek bir kapasiteye sahip olduğuna dair bir intiba oluşmasından endişe duyduğunu kaydeden deneyimli politikacı, "Nihayetinde ancak ekonomiden sağladığımız kazanç oranında yardımda bulunabilir ve sosyal destek sağlayabiliriz" dedi.

Almanya'da ve Avrupa'da ekonominin nasıl hızlı bir şekilde kendine gelebileceği konusunda hep beraber karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Schäuble, "Dijitalleşme alanında güçlü bir sıçrama yaşanacağını sanıyorum. Bu durum biz Almanların, bu alandaki hantallığımızı da aşmamızı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Sosyal piyasa ekonomisinin, krizden sonra da varlığını sürdüreceğine inandığını belirten Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, diğer yandan her şeyin de kriz öncesinde olduğu gibi olamayacağı öngörüsünde bulundu. İnsanlığın geçmişte, arazinin kullanımı, biyolojik çeşitliliğin azalması ve iklim değişimi gibi konularda abartılı ve aşırı tüketici bir tavır içinde olduğunu vurgulayan Wolfgang Schäuble, "Bunu düzeltmemiz gerekecek" dedi.

Schäuble ayrıca Başbakan Merkel'in koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesine karşı çıkan tavrını da destekledi.

dpa / ET,EC

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