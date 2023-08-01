Alman makine üreticilerine siparişlerde ciddi gerileme

Makine üretimi Alman sanayisinin en önemli ayaklarından biri. Ancak şirketlerin aldığı siparişlerde ciddi bir gerileme söz konusu. Yapılan bir ankete göre ise şirketler giderek daha az yatırım yapma eğiliminde.

Almanya'da makine üreticilerine verilen siparişlerdeki düşüş sürüyor. Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği'nin (VDMA) Salı günü Frankfurt'ta yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayında siparişler bir kez daha geriledi ve sektörde yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14'lük bir düşüş kaydedildi. VDMA Baş Ekonomisti Ralph Wiechers, çok sayıda şirketin hâlâ önceki dönemlerden kalma yüksek miktarda siparişleri hazırladığını ancak yeni siparişler konusunda tablonun giderek olumsuzlaştığına dikkat çekerek "Ufukta gidişatın değişeceğine dair bir işaret yok" şeklinde konuştu. Wiechers, "Makine ve tesis üreticileri, yatırım yapma konusunda neredeyse tüm satış bölgelerinde hâkim olan tereddütlü eğilimin etkisini hissediyor" ifadelerini kullandı.

"Zaten bir süredir geri vitesteydik"

Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği'nin Baş Ekonomisti, yeni siparişlerdeki gerilemenin gerekçesi olarak, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmasını gösterdi. Yüksek faiz oranları kredileri daha pahalı hale getiriyor. Bu da talebi yavaşlatabiliyor. Wiechers, buna ek olarak, jeopolitik krizlerden kaynaklanan belirsizliklerin yanı sıra şirketlerin ve iş modellerinin yeniden düzenlenmesinin getirdiği dönüşümün de etkili olduğuna dikkat çekti. Wiechers, "Sonuç olarak, (siparişlere dair) her şeyin belirgin bir şekilde toparlanabilmesi için adım adım azaltılması gereken çeşitli yüklerin sağlıksız bir karışımı söz konusu" dedi.

Almanya'nın sanayide süper güç olduğu dönem sona mı eriyor? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2022 yılının son çeyreğinde siparişlerde yaşanan düşüş, Almanya'nın bir milyondan fazla çalışanı olan ihracat odaklı kilit sanayisinin yıllık bilançosunu olumsuza çevirdi. Gelen siparişler reel olarak bir önceki yılın yüzde dört altında kaldı. Wiechers, durumu "Zaten bir süredir geri vitesteydik"sözleriyle değerlendirdi.

VDMA 2023 için üretimde reel olarak yüzde iki oranında hafif bir düşüş bekliyor. Baş Ekonomist Wiechers, gelen siparişler konusunda bir toparlanma kaydedilse bile, bunun üretimde bir önceki yılın sonucuna ulaşmak için yeterli olmayacağını açıkladı. Wiechers, bazı işletmelerde işten çıkarmalar olabileceği ve sektörde muhtemelen iflaslar yaşanabileceği öngörüsünde bulundu. "Ancak genel olarak işgücü piyasası konusunda iyimserim" diyen Wiechers, kalifiye işçi sıkıntısı nedeniyle makine üreticilerinin çalışanlarını ellerinde tutmaya çalıştığını vurguladı.

Şirketler daha az yatırım yapma eğiliminde

Almanya'da yatirimlar konusunda da olumsuz bir eğilim söz konusu. Danışmanlık firması EY tarafından Salı günü yayınlanan bir ankete göre, büyük ölçekli her iki Alman şirketinden biri planladığı yatırım projelerini durduruyor. Yüz tanesi Almanya'da olmak üzere dünya çapında bin 200 büyük şirket CEO'suna soru yöneltilerek hazırlanan ankete göre yılın başında Almanya'daki şirketlerin yüzde 29'u yatırımlarını durdurduklarını ifade ederken şimdi bu oran yüzde 53'e yükseldi. Aynı süre zarfında dünya genelinde yatırımlarını durduran şirketlerin oranı ise sadece yüzde 32'den yüzde 37'ye çıktı. Ankete göre, giderek daha fazla şirket taşınmayı planlıyor. Bu yönde plan yapan Alman şirketlerinin oranı yılın başından bu yana yüzde 30'dan yüzde 39'a yükseldi. Dünya genelinde ise bu oran yüzde 36'dan yüzde 37'ye hafif bir artış kaydetti.

Ancak şirketlerin, yatırımlar yapay zekâ alanı söz konusu olunca azaltma eğiliminde olmadıkları görülüyor: Dünya genelinde şirketlerin yüzde 43'ü halihazırda yapay zekaya yatırım yapmış durumda; Almanya'da ise bu oran yüzde 53'e varıyor. Almanya'da şirketlerin yüzde 42'si, dünya genelinde ise yüzde 45'i bu alanda daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Ankete katılan Alman şirket patronlarının sadece yüzde beşi ve küresel şirket patronlarının yüzde on ikisi, yapay zekâ yenilikleri olmadan da idare edebilecekleri görüşünde.

dpa/rtr / AÜ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?