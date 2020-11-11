 Alman mahkemesi: Hükümet gazeteciye bilgi vermek zorunda | ALMANYA | DW | 16.11.2020

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ALMANYA

Alman mahkemesi: Hükümet gazeteciye bilgi vermek zorunda

Almanya'da mahkeme, Başbakanlık ile gazeteciler arasında yapılan arka plan görüşmeleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen medya mensubunu haklı buldu. Mahkeme gazetecinin bilgi edinme hakkına vurgu yaptı.

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Almanya'da bir mahkeme, Başbakanlık'ın gazetecilere arka plan görüşmeleriyle ilgili bilgi vermek zorunda olduğuna hükmetti.

Bir medya mensubunun açtığı davayı karara bağlayan Berlin İdare Mahkemesi, Başbakanlık ile gazeteciler arasında gizlilik kaydıyla gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili bilginin saklı tutulamayacağına karar verdi.

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinde çalışan medya mensubu 2016 yılında gerçekleşen söz konusu görüşmelerin yeri, tarihi, kimlerin katıldığı ve hangi konuların ele alındığı ile ilgili Başbakanlık'tan bilgi talep etmişti. Davalı, ayrıca 2016'daki görüşmelerden kaçına Başbakan'ın da katıldığını sormuştu.

Mahkeme gerekçeli kararında, davalının basın hukukundan kaynaklanan bilgi edinme hakkına dayanarak söz konusu bilgileri talep edebileceğine hükmetti. Talep edilen bilgilerin Başbakanlık çalışanlarında mevcut olması gerektiğine işaret eden mahkeme, yazıya geçirilmeyen bilgilerin de bir resmi makamın bilgi havuzuna dahil olduğu ve bu bilgilerin temini için gerekli idari emeğin orantılı ölçülerde bulunduğunu kaydetti.

Karara karşı Yüksek İdare Mahkemesi'ne temyiz yolu ise açık tutuldu.

Aynı gazeteci, 2019'da Federal İdare Mahkemesi'nde benzer bir davayı kazanmıştı. Davada mahkeme, Alman dış istihbaratı BND'nin, gazetecilerle yaptığı arka plan görüşmeleri ve katılımcılarla ilgili bilgileri diğer gazetecilerden saklayamayacağına hükmetmişti.

epd,AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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