 Alman mahkemesi: Gece yarısı ev basılamaz | ALMANYA | DW | 17.11.2020

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ALMANYA

Alman mahkemesi: Gece yarısı ev basılamaz

Almanya'da bir mahkeme, polisin sınır dışı işlemi için gece yarısı evlere baskın düzenleyemeyeceğine hükmetti. Mahkeme saat 21.00 ile 06.00 arasında insanların istirahat ettiklerine vurgu yaptı.

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Düsseldorf İdare Mahkemesi sınır dışı edilecek kişilerin bulundukları evlerden gece yarısı alınamayacaklarına hükmetti. 

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Almanya, pandemi koşullarına rağmen 33 Pakistanlıyı daha sınır dışı etti. Ülkelerine gönderilenlerin bir kısmı "insan kaçakçılarına para ödedikleri" suçlamasıyla gözaltına alındı.

2019 yılında Almanya’nın sınır dışı kararı verdiği kişilerin sayısı 11 bini geçti. Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.

Türkiye'nin Almanya'dan iadesini talep ettiği bir zanlı ile ilgili davayı inceleyen Almanya Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin uluslararası hukuk standartlarına uymadığı gerekçesiyle iade kararını bozdu.

Gece olarak kabul edilen saat 21.00 ile 06.00 arasında polisin, istisnalar dışında sınır dışı işlemi için evlere baskın düzenlenemeyeceğini, bu işlemin sadece gündüz vaktinde yapılabileceğini vurgulayan mahkeme heyeti, söz konusu zaman aralığında insanların istirahat ettiklerine dikkat çekti. 

Mahkeme söz konusu kararı, Duisburg Göçmen Bürosu'nun talimatı doğrultusunda polisin sınır dışı işlemi için saat 04.30'da bir eve baskın düzenlemesi üzerine aldı.

Mahkeme kararında, baskının düzenlendiği saatin "uyku vakti" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Mahkeme ayrıca sınır dışı edilecek kişilerin evlerine baskın düzenlenmesinin "sınır dışı edilmemek için polise karşı koyma" gibi ciddi nedenlerin olması gerektiğine işaret etti. Davaya konu olan olayda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığına işaret edildi.

Mahkeme heyeti, Göçmen Dairesi'nin sınır dışı işlemini düzenlerken bu hususları dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı

Duisburg Göçmen Dairesinin karara karşı temyiz başvurusunda bulunmak hakkı var.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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