Alman mahkemesi AfD ile ilgili başvuruyu onayladı

Thüringen Eyalet Anayasa Mahkemesi, CDU'nun eyalet parlamentosunun ilk oturumda AfD'li geçici başkanın tutumunun ardından yaptığı başvuruyu kabul etti.

Thüringen Eyalet Anayasa Mahkemesi, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) seçimlerden sonra yeni yasama döneminin ilk meclis toplantısında Almanya İçin Alternatif partisine üye (AfD) geçici başkan Jürgen Treutler ile yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle yaptığı başvuruyu kabul etti. Anayasa Mahkemesi meclisin işleyişine ilişkin kuralları netleştirdi.

26 Eylül'de yapılan ilk meclis oturumunda, parlamentonun en yaşlı üyesi sıfatı ile geçici olarak meclis başkanlığı koltuğuna AfD'li Jürgen Treutler genel kurulun meclis başkanlığı makamına vermek istediği dilekçelere ve yapılması gereken oylamalara izin vermeyerek oturumun yarıda kalmasına neden olmuştu.

Anayasa mahkemesi oylamanın önünü açtı

Yasalar yeni meclis başkanı seçilmeden önce eyalet parlamentosunda prosedürel kuralların değiştirilmesine izin veriyor. Yaşananları Thüringen Eyalet Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), teklif sunmanın ve oylamaya gitmenin anayasal bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararın ardından parlamento güncellenmiş bir gündem üzerinde oylama yapabilecek.

Thüringen Parlamentosu Erfurt'ta yeniden toplanıyor

AfD'nin 32,8 oy oranı ile birinci parti çıktığı Thüringen eyalet parlamento seçimlerinde CDU 23,6 oy oranı ile ikinci, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 15,8 ile üçüncü oldu.

Meclisin ilk oturumunda geçici başkan Treutler meclis başkanı seçimi ile ilgili tüzük değişikliğine ilişkin oylama talebini kabul etmemiş, bu durum AfD dışındaki partilere üye milletvekillerinden tepki toplamıştı.

Federal hükümetin eski doğu eyaletleri sorumlusu, CDU'lu Federal Meclis Milletvekili Marco Wanderwitz, yaşananlar üzerine daha önce de gündeme getirdiği AfD'nin yasaklanmasına yönelik isteğini yineledi.

AfD dışındaki partiler talep ettikleri iç tüzük değişikliğiyle Thüringen Eyalet Parlamentosu başkanlığına AfD'li bir başkan gelmemesinin yollarını arıyor. İstenen tüzük değişikliği ilk turdan itibaren mecliste grubu bulunan tüm partilerin başkan adayı gösterebilmesini sağlayacak. Şu an yürürlükte olan düzenlemeye göre ilk iki turda sadece meclisin en güçlü grubu başkan adayı gösterebiliyor.

Yeni meclis başkanının bugünkü toplantıda seçilmesi bekleniyor. Başkanlığa AfD'den Wiebke Muhsal ve CDU'dan ise Thaddäus König aday gösterildi.

Thüringen Eyalet Parlamentosu yeni meclis başkanı seçilikten sonra görevine başlamış olacak.

DW,AFP,epd / EÇ,ET

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