Alman müzik grubu depremzedeler için 1,6 milyon euro topladı

Alman müzik grubu Die Toten Hosen depremzedeler için organize ettiği yardım konserinde 1,6 milyon eurodan fazla bağış toplandığını açıkladı. Grup yardım kampanyasına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir yardım konseri organize eden ünlü Alman müzik grubu Die Toten Hosen konserde 1,6 milyon eurodan fazla bağış toplandığını açıkladı.

Grubun Instagram hesabında yapılan açıklamada "Bir bağış için 3 akor' kampanyası çerçevesinde bu müthiş sonuca katkıda bulunan herkese teşekkürler. Ancak deprem bölgesindeki yardım ihtiyacı çok büyük, bu nedenle şimdiye kadar yardım edemeyenlerin de bağış yapmasını rica ediyoruz" denildi. Açıklamada grubun da yardım toplamayı sürdüreceği işaret edilerek, grup üyeleri tarafından imzalanan yardım konseri posterlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Grup bütün gelirlerin üretim masrafları düşüldükten sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere Alman Kızılhaç örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ve Medico International'a aktarılacağı belirtildi.

Grup açıklamasında ayrıca konserde kullanılan gitar ve diğer bazı materyallerin depremzedelere yardım için ebay'de düzenlenecek açık artırmada satılacağı kaydedildi.

Die Toten Hosen grubunun 24 Şubat'ta Düsseldorf'ta verdiği yardım konseri kampanyanın kapsama alanını artırmak için altı radyo istasyonu tarafından ülke çapında da canlı yayınlanmıştı. Konserde depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

dpa, DW/SSB, JD