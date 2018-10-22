 Alman Katolik Kilisesi′nde istismar skandalına suç duyurusu | ALMANYA | DW | 27.10.2018

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ALMANYA

Alman Katolik Kilisesi'nde istismar skandalına suç duyurusu

Almanya'da bir grup ceza hukuku profesörü Katolik Kilisesi'nde yaşanan 3 bin 677 cinsel istismar vakasına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başlatılmasına Alman Adalet Bakanlığından da destek var.

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Papa Françesko, Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarlarını kınayan bir mektup kaleme aldı. Papa, Kilise'nin cinsel istismar kurbanlarının acılarını uzun süre gözardı ettiğini belirtti. (20.08.2018)

Almanya’da Katolik din adamları tarafından çocuk ve gençlere uygulanan cinsel şiddetle ilgili rapor yayımlandı. Alman Katolik Kilisesi Piskoposlar Meclisi Başkanı, yaşananlar için tüm mağdurlardan af diledi. (25.09.2018)

Alman Katolik kilisesine bağlı bin 670 din adamının 1946 ile 2014 yılları arasında 3 bin 677 çocuk ve gence cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması ülkede endişe yarattı. (13.09.2018)

Almanya'da Katolik Kilisesi'nde yaşanan 3 bin 677 cinsel istismar vakası nedeniyle bir grup ceza hukuku profesörü 27 piskoposluk bölgesine yönelik suç duyurusunda bulundu.

Spiegel'in haberine göre  suç duyurusunda, "Kilisenin kurumlarını cezai müdahalelerden muaf tutma hakkının bulunmadığı" belirtildi.

Alman Piskoposlar Konseyi'nin Katolik Kilisesi bünyesindeki istismarlara ilişkin raporunda 1946 ile 2014 yılları arasında Katolik bin 670 din adamının 3 bin 677 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya konmuştu. İstismara uğrayanların yüzde 62,8'inin erkek, yüzde 34,9'unun kız olduğu ve yarısından fazlasının olay sırasında en fazla 13 yaşında olduğu ifade edilmişti. Alman basınında yer alan haberlerde bazı vakalarda istismarda bulunanların dosyaları "yok ettiği veya manipüle ettiği" belirtilmişti.

Adalet Bakanı: Hukuk devletinde gizli arşiv söz konusu değil

Kilise hakkında suç duyurusunda bulunan profesörlerin raporda "yeterli fiili kanıtın sunulduğunu, bu nedenle yetkili birimlerin kilisenin kayıtlarına erişimi temin etmekle koşulsuz yükümlülüğü bulunduğunu savunduğu" belirtildi.

Adalet Bakanı Katarina Barley de, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Hukuk devletinde gizli arşivlerin söz konusu olmadığını" söyledi. "Ortada şüphe bulunması halinde tüm gerekli soruşturmaların yapılması gerektiğini" belirten Bakan, "Kilise (olayın) hukuki açıdan aydınlatılmasına karşı duramaz" diye konuştu.

DW,dpa,AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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