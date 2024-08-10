Alman kanoculardan Olimpiyatlar'ı izleyen Scholz'a tepki

Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ekipte yer alan Alman kanocular Tom Liebscher-Lucz ve Max Rendschmidt, yarışlarını izleyen Başbakan Olaf Scholz'u eleştirdi.

Dört kişilik şampiyon kano takımının üyesi olan Liebscher-Lucz, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) verdiği demeçte, "Onu (Scholz) sadece Olimpiyatlar'da değil, bir dünya veya Almanya şampiyonasında da görmek isterim. Bunun yerine, fonlarımız kesilmeye devam ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Takım arkadaşı Max Rendschmidt de Scholz dâhil siyasetçilerin kendilerini izlemeye gelmesinin bir öneminin olmadığını söyledi.

Alman sporcu, "Önemli olan, siyasetçilerin bir sonraki seçim sonucu için buraya gelmesi değil, aile ve dostlarımızın burada olması" dedi. Rendschmidt, "O (Scholz) bunun yerine sporu destekleyecek kararlar almalı. Spor sevgisi sadece madalya söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Rendschmidt, hükümetin altın madalya kazanan sporculara verdiği para ödülüyle ilgili eleştirilerini de dile getirdi. "Almanya'da çifte başarı dikkate alınmıyor" diyen Rendschmidt, bir sporcu eve iki altın madalyayla dönse de sadece biri için ödüllendirildiğine dikkat çekti.

Alman devleti Olimpiyatlar'da altın madalya kazanan sporcularına 20 bin euro para ödülü veriyor.

Başbakan Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst Alman kanocu Tom Liebscher-Lucz ile kısa süre sohbet etti. Fotoğraf: Lindsey Wasson/AP Photo/picture alliance

Scholz'un izlediği çiftler yarışını Rendscheid ve Liebscher-Lucz dördüncülükle tamamladı. Söz konusu yarışı, dörtlü yarışta altın madalya kazanan Alman ekibinin diğer iki üyesi Jacob Schopf ve Max Lemke birinci bitirdi.

Liebscher-Lucz, Cuma günkü yarışın ardından Scholz ve eşi Britta Ernst'le ayaküstü bir görüşme de gerçekleştirmişti.

Scholz hükümeti Almanya'nın yeniden birleşmesinin 50'nci yılı olan 2040'da Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak istiyor.

Paris'teki organizasyondan övgüyle bahseden Scholz, "Bildiğiniz gibi Almanya'da yeniden Olimpiyat Oyunları'na odaklanmayı planlıyoruz. Bu bağlamda burada deneyimlediğimiz şey büyük bir ilham kaynağı" dedi.

Almanya, 1936'da Nazi yönetimi altında Berlin'de, 1972'deyse Münih'te Olimpiyatlar'a ev sahipliği yaptı.

DW,dpa/MUK,CÖ

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