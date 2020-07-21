Alman istihbarat şefinden antisemitizm uyarısı

Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkede antisemitizmin "önemli oranda arttığını" ifade etti. Süddeutsche Zeitung'un haftasonu baskısına röportaj veren Haldenwang, "Yahudi vatandaşlarımız bana, hangi noktada artık Almanya'yı terk etmeleri gerektiğini soruyorsa, sadece bu durumda olmaları bile ülkede vaziyetin berbat olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. Yahudi düşmanlığının gizli biçimde toplumda hep var olduğunu dile getiren Haldenwang, bu olgunun bir süredir güçlendiğini vurguladı.

Yeni nesil sağcı oluşumlardaki Yahudi düşmanlığının, eski aşırı sağcı gruplara göre daha muğlak olduğunu belirten Thomas Haldenwang, bu durumun kendini koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere karşı yapılan protesto gösterilerinde de ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu eylemlerde, "Amerika'nın doğu kıyılarının çıkarları doğrultusunda bir küresel komplodan" söz edildiğini dile getiren Haldenwang, böylece eski antisemitik komplo mitlerinin örtülü bir mesaj biçiminde aktarıldığını ve bunun eskiden dile getirilen açık Yahudi düşmanı söylemlerden daha az tehlikeli olmadığını bildirdi. "Aksine, bu mesajların toplumun daha geniş kesinlerine ulaşma riski artıyor. Nefret toplum içinde dile getirilebilir oluyor" diyen BfV Başkanı, "söylenebilecek ifadelerin sınırlarında, antisemitlerin lehine bir kayma yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Topluma düşen görev

Antisemitizmin farklı demokrasi düşmanlarının ortak noktası olduğunu da hatırlatan Haldenwang, uzun süre bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirdildiğini, oysa dikkatli bakınca benzerliklerin görüldüğünü ve tablonun bir bütünlük kazandığının anlaşıldığını vurguladı.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang, Yahudi düşmanlığındaki artışla ilgili olarak topluma da eleştiri getirdi. Geçtiğimiz yıllarda toplum içinde, "görmezden gelme ve duymama" alışkanlığının arttığından şikayet eden Haldenwang, "Birine okulda hakaret amacıyla 'hey, sen, Yahudi!' deniyorsa, orada diğer öğrenciler ve öğretmenler kararlı bir biçimde olaya müdahale etmek ve 'çevremde böyle söylemleri kabul etmiyorum' demekle yükümlüdür. Aynı şey futbol statları için de geçerli" dedi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bundan böyle, internetteki tartışma platformlarında dile getirilen Yahudi düşmanı söylemlere karşı daha fazla sanal ajan görevlendireceğini açıklayan Haldenwang, devletin, "isteyen her vatandaşın, istediği her yerde kipa takabilmesini sağlaması gerektiğini, aynı şeyin korku duymadan boynuna haç ya da hilal takmak isteyenler için de" geçerli olduğunu vurguladı. Thomas Haldenwang, "bu çizgimizden geriye bir adım bile atamayız" ifadesini kullandı.

KNA / ET,ETO

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