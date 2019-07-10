 Alman istihbaratı ″hipster sağcıları″ izleyecek | ALMANYA | DW | 11.07.2019

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ALMANYA

Alman istihbaratı "hipster sağcıları" izleyecek

Alman iç istihbaratı, Avrupa'da hızla yayılan ve "hipster sağcılar" olarak da adlandırılan Kimlikçiler Hareketi'nin tehlikeli olduğuna ve izlenmesi gerektiğine karar verdi.

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Almanya'nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı, yıllardır sürdürdüğü inceleme sonrası Fransa'da doğan ve Almanya'da da son yıllarda yayılmaya başlayan Kimlikçiler Hareketi'nin izlenmesi gerektiğine karar verdi. Alman iç istihbaratı, bu karar sonrası Kimlikçiler Hareketi'ni istihbarat toplama araçları takip etmeye başlayabilecek ve bilgi akışı için de muhbir görevlendirebilecek.

Kimlikçiler Hareketi ne demek?

Kararla ilgili gazetecilere Perşembe günü bir açıklama yapan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, sadece şiddet eğilimli aşırıların değil, aynı zamanda sözlü risk yaratanların da dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Kimlikçiler Hareketi'nin pozisyonu ile ilgili de bilgi veren Haldenwang, bu oluşumun üyelerinin "kökeni Avrupalı olmayan kişilerin demokratik katılımına karşı olduklarına ve bu kişileri insanlık onurunu yaralayarak dışladıklarına" dikkat çekti.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang

Kimlikçiler Hareketi'nin aynı etnik kökene sahip olmayan kişileri ortak kültürün bir parçası olarak görmediğini belirten Haldenwang, bu anlayışın Alman Anayasası ile bağdaşmadığını vurguladı. Tahminlere göre Almanya'da şu anda bu oluşumun yaklaşık 600 üyesi bulunuyor. Fransa kökenli Kimlikçiler Hareketi'nin Almanya'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de uzantıları var.

Dış görünümleri diğerlerinden farklı

Kamuoyunda "hispter sağcılar" olarak da adlandırılan Kimlikçiler Hareketi'nin Avrupa'daki diğer aşırı sağcılardan farkı özellikle dış görünümü. Kendilerini "entellektüel yeni sağ" olarak gören bu oluşumun üyeleri, modern görünümleri ile Neonaziler gibi bilinen aşırı sağcı gruplarla arasına mesafe koyuyor.

Kimlikçiler Hareketi'nin Avusturyalı lideri Martin Sellner

Kimlikçiler Hareketi'nin Avusturyalı lideri Martin Sellner

Ancak güvenlik uzmanları, bu kişilerin orta sınıf görüntüsü vermesinin özellikle tehlike yarattığına dikkat çekiyor. Davranış biçimlerinde antisemitizm ve Hitler selamı olmayan Kimlikçilerin hedefinde Avrupa'da yaşayan göçmenler var. Kimlikçiler Hareketi üyeleri 2017 yılında Akdeniz'deki göçmen teknelerini içinde bulundukları bir gemi ile engellemeye çalışmıştı. Kimlikçiler Hareketi'nin lideri olarak da Avusturyalı Martin Sellner ön plana çıkıyor.

dpa/HS,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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