 Alman ihracatında sürpriz artış | EKONOMİ | DW | 09.03.2021

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EKONOMİ

Alman ihracatında sürpriz artış

Brexit nedeniyle İngiltere ile ticareti gerileyen Almanya’nın Ocak ayında ihracatı yüzde 1,4 arttı. “Olumlu sürpriz” olarak nitelendiren bu artışta Çin ile güçlü ticari ilişkilerin etkili olduğu belirtiliyor.

Symbolbild I Deutsche Sprache und Kultur im Ausland

Ocak ayı ticaret verilerini açıklayan Almanya Federal İstatistik Dairesi, ihracatın bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttığını, ithalatın ise yüzde 4,7 oranında gerilediğini duyurdu. 

Yılın ilk ayında 98 milyar 1 milyon euro değerinde mal ihraç eden Almanya, 83 milyar 800 milyon euro değerinde de mal ithal etti. Dış ticaret fazlası ise 22 milyar 200 milyon oldu.

Artışta anahtar ülke Çin

Alman ihracatı, bir önceki yılın Ocak ayına, koronavirüs salgını öncesine kıyasla, yüzde 8, ithalat ise yüzde 9,8 oranında geriledi.

Ancak Aralık ayında yüzde 0,4 oranında artan ihracatın Ocak’ta da artmaya devam etmesi ve bu artışın yüzde 1,4 oranında gerçekleşerek 108 milyar euroyu aşması beklenmiyordu.

Alman ihracatındaki artışın, ülkenin en güçlü dış ticaret ortağı olan Çin’de Alman ürünlerine olan talebin etkisiyle artış kaydettiğine dikkat çekiliyor. Bunda, Çin’in Kovid-19 salgının ekonomide yol açtığı yaraları sarmaya başlamış, ekonomisini toparlayabilmiş olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Açıklanan veriler de buna işaret ediyor.

Bu verilere göre Çin’e ihracat bu yılın Ocak ayında, geçen yılın Ocak ayına kıyasla, yüzde 3,1 oranında artarak 7 milyar 5 milyon euroya ulaştı.

Buna karşın, Almanya’nın, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD’ye ihracatı ise yüzde 6,2 oranında gerileyerek 8 milyar 500 milyon euroya düştü.

Bu arada Almanya’nın Ocak’ta AB ülkelerine yaptığı ihracatı yüzde 6, yine AB ülkelerinden yapılan ithalatı ise yüzde 5,9 oranında geriledi.

Deutschland | Containerbrücke im Hamburger Hafen

Brexit İngiltere ile ticarete darbe indirdi

Brexit’in Almanya’nın İngiltere ile ticari ilişkilerine olumsuz etkisi de Ocak ayı verilerine yansıdı.

Bu verilere göre Almanya’nın İngiltere’ye ihracatı bir yıl öncesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 29 geriledi, Almanya’da İngiliz ürünlerine talep, yani ithalat da yüzde 56, 2 oranında düştü.

"Olumlu sürpriz"

 Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da bugün açıklanan ihracat verilerinin en iyimser tahminleri bile aştığı belirtiliyor.

İktisatçıların yüzde 1,2 oranında gerileme öngörüsünde bulunduğu ihracatta kaydedilen artış ekonomi çevrelerinde "olumlu sürpriz” olarak değerlendirildi.

VP Bank baş ekonomisti Thomas Gitzel, ihracatta beklenmeyen “olumlu süpriz artış” için Çin’e müteşekkir olunması gerektiğini, İngiltere ile ticaretin ise kasvetli bir tablo ortaya koyduğuna işaret etti.

“İngiltere’ye ihracattaki devasa gerileme olmasaydı sonuçlar çok daha iyi olurdu” diyen Bankhaus Lampe baş ekonomisti Alexander Krüger ise Çin ve ABD’ye ihracatın, kaydedilen toplam ihracat artışında çok etkili olduğunun altını çizdi.

Reuters, AFP/ DA, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

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