 Alman ihracatında artış krizlere rağmen sürüyor | EKONOMİ | DW | 07.08.2018

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EKONOMİ

Alman ihracatında artış krizlere rağmen sürüyor

Alman şirketleri 6 ayda yaklaşık 663 milyar euroluk ihracat yaptı. İhracattaki artışta AB ülkelerinden talep önemli rol oynadı.

Hamburg Container auf der «Barzan» von Hapag Lloyd (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

Avrupa'daki ekonomik canlanma ve Avrupa ülkelerinden gelen talep, ihracatçı Alman şirketlerinin yüzünü güldürüyor. Almanya 2018 yılının ilk altı ayında bütün dünyaya 662 milyar 800 milyon euro tutarında mamul madde ihraç etti. Federal İstatistik Dairesi bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 3,9 oranında arttığını açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 5,4'lük artış kaydedilirken, AB dışındaki ülkelere de yüzde 1,9 oranında daha fazla ihracat yapıldı.

Haziran ayında rekor düzeye çıkan ithalatın artış oranı ihracat artışını geride bıraktı. Almanya 2018'in ilk yarısında yüzde 4,8'lik artışla bütün dünyadan 541 milyar 300 milyon euroluk mal satın aldı. İthalat Haziranda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artarak 93 milyar 700 milyon euro ile bütün zamanların aylık artış rekorunu kırdı. Aynı ay ihracat ise yüzde 7,8'lik artışla 115 milyar 500 milyon Euro'ya ulaştı.

Haziran ayı dış ticaret fazlası 21 milyar 800 milyon euroyu buldu. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar Mayıs ayına göre Haziranda ihracat rakamlarının değişmediğini, ithalatın ise yüzde 1,2 oranında arttığını gösteriyor. 2017'de 22 milyar 400 milyon euroyu bulan Almanya'nın aylık ödemeler dengesi fazlası bu yılın Haziran ayında 26 milyar 200 milyon euroya yükseldi.

DW,dpa/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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