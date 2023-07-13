Alman iş dünyasından deprem bölgelerine yatırım hamlesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda "Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" başlıklı bir konferans düzenlendi.

DIHK Başkanı Peter Adrian konferansta yaptığı konuşmada depremden etkilenen bölgelerin imarına olabildiğince geniş bir temelde destek verileceğini söyledi. Gelecek yıl Türkiye'de, 2025 yılında da Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir konferans planlandığını söyleyen Adrian, "Önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

DIHK Başkanı Peter Adrian Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Doğal afetin boyutu göz önüne alındığında, insanların acılarını hafifletmek için kimin ne yapabileceğini düşünmesi önemlidir" diyen Adrian, "Ekonomi olarak da biz, insanların yerelde kendilerine yardımcı olabilmeleri için Türk ortaklarımızı desteklemeyi kendimize görev addediyoruz. Hedefimiz, etkilenen bölgelerdeki şirketlerin mümkün olan en kısa sürede ek siparişler oluşturmasına ve üretime başlamasına yardımcı olmak olmalıdır. Özellikle de dayanışma ve ortak faaliyetler yoluyla gençlere yeniden umut vermek istiyoruz" dedi.

Konferansa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Rolf A. Königs (TD-IHK) ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Pınar Ersoy da katıldı.

Scholz: Sadece kamu fonlarıyla bu görev yerine getirilemez

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferansa video mesaj gönderdi. Scholz mesajında Alman hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye ilaç, portatif yatak, yakıt, ilk yardım ekipleri ve aşevleri için 238 milyon euro taahhütte bulunduğuna dikkat çekti. Scholz, 100 milyar dolar tutarında olduğu tahmin edilen maddi hasara atfen de "Bu zor görevin üstesinden yalnızca kamu fonlarıyla gelinemez. Bunun için geleceğe yatırım yapan şirketler gerekir" ifadelerini kullandı. Türkiye'de yaklaşık 7 bin Alman şirketi faaliyet gösteriyor.

Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlenen konferansı memnuniyetle karşıladığını söyleyerek "Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum Sayın Şansölye Olaf Scholz'a teşekkür ediyorum. Türkiye ve Almanya'ya ilaveten Avrupa'nın birçok ülkesinden konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizleri ayrıca sevindirmiştir. Katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DW, dpa / EC, BK