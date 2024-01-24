Alman iş dünyasından aşırı sağ uyarısı: Refahı kaybederiz

Almanya'da iş dünyası, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişi ve aşırı sağ ile ilgili tartışmalar konusunda uyardı. Alman sanayicileri, yabancı düşmanlığının ülkede refah kaybına yol açacağı uyarısı yaptı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları (DIHK) Başkanı Peter Adrian, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, her alandaki şirketlerin uygun iş gücü arayışında büyük zorluklarla karşılaştığına işaret ederek "Dünyanın dört bir yanından aktif insanlar sadece kendilerini rahat hissederlerse bize geleceklerdir. Sadece o zaman kalıcı bir şekilde çalışacak ve yaşanacak bir yer olarak cazip olabiliriz" dedi. Adrian, yurt dışından iş gücüne ihtiyacın giderek arttığını belirterek Almanya'da bürokrasinin azaltılmasının yanı sıra toplumda yaygın bir "hoş geldin" kültürüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB'den ayrılma senaryoları

Adrian, AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel'ın İngiltere'nin AB'den ayrılışı (Brexit) benzeri bir modeli Almanya için önermesine gönderme yaparak "AB iç pazarına karşı olsun ya da ticaret anlaşmalarına karşı olsun, serbest piyasaların reddedilmesi ekonomik gelişmemizin önünde engel teşkil etmektedir" dedi.

Köln kentinde aşırı sağa karşı düzenlenen protesto gösterisi. Fotoğraf: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) de Almanya'nın AB'den ayrılması senaryolarıyla ilgili olarak böyle bir durumun 5 milyon 750 bin kişinin işine mal olacağı uyarısı yaptı. IW'nin istihdam piyasaları araştırmacısı Matthias Diermeier, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da istihdam edilen her sekiz kişiden birinin işinin, doğrudan ya da dolaylı olarak AB'ye ihracat ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

"Demokratik değerler yatırımcı için hayati önemde"

Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller de tüm sanayicileri aşırı sağa karşı mücadeleye, demokrasi ve hukuk devletini savunmaya çağırdı. Yatırımcılar için Almanya'da demokratik değerlerin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Müller, "Hepimiz, özellikle de ekonomi dünyasını kastediyorum, değerlerimiz için, demokrasimiz için sorumluluk üstlenmek, duruş sergilemek zorundayız" dedi.

Esnaf ve Zanaatkârlar Merkez Birliği Başkanı Jörg Dittrich de yükselen aşırı sağ nedeniyle federal hükümetten daha kararlı politikalar izlemesini istedi. Pek çok işletmenin ve çalışanların, Almanya'nın bir ekonomik üs olarak güçlendirilmesinde siyasetin yeterince kararlılıkla hareket etmediği hissine kapıldığını belirten Dittrich, "Bizim için önemli olan birinin nereden geldiği değil, bu ülke için ne yapmak istediği ve ülkeyi nasıl ileriye götürebileceğidir" dedi.

epd,AFP/BK,TY

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