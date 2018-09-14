 Alman iş dünyası Türkiye′den ″istikrar sinyali″ bekliyor | EKONOMİ | DW | 14.09.2018

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EKONOMİ

Alman iş dünyası Türkiye'den "istikrar sinyali" bekliyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK)'nden Türkiye'den istikrar sinyali bekledikleri açıklaması geldi. Birlik Başkanı Schweitzer Merkez Bankası bağımsızlığına da vurgu yaptı.

Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Türk Lirası'ndaki değer kayıpları ve yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye'de ekonomik kriz tartışmaları yaşanırken, Alman iş dünyasında da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Türkiye'den istikrar sinyali beklediklerini kaydetti.

Schweitzer "İstikrar sinyali gereklidir. Burada söz konusu olan yasal güvenlik ve Merkez Bankası bağımsızlığıdır" diyerek şirketlerin hükümetten "kayıp güvenlerini geri kazanmaya yönelik güçlü sinyaller" beklediğini kaydetti.

DIHK Başkanı TL'deki değer kayıpları sonrasında ihracat gelirlerinin en az yüzde 80'inin Türk lirasına çevrilmesi zorunluluğunun yabancı yatırımcılar için cazip olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihracatçılara 6 ay içinde ihracat bedellerinin en az yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğu getirmişti.

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Alman yatırımcıların Türkiye’den beklentileri

Türkiye'ye ihracatta düşüş

"Türkiye'nin, AB ile gümrük birliği kurallarına açık bir taahhütte bulunması da önemli olacaktır" şeklinde konuşan Schweitzer birçok şirket için "iki yıl önce darbe girişimi sonrası siyasi gerginlikler ve her şeyden önce son kur krizi nedeniyle belirsizlik" olduğunu söyledi. Schweitzer son dört ayda TL'deki değer kayıpları nedeniyle birçok şirketin etkilendiğini belirterek Türkiye'ye ihracatın düşüş gösterdiğini kaydetti.

Cuma günü Berlin'de Alman-Türk ticari diyalog toplantısı düzenleyecek olan birliğin başkanı Schweitzer, "Türkiye Almanya için önemli bir ticaret ortağı" dedi ve Türkiye'de 6 bin 500'den fazla Alman şirketinin kayıtlı olduğunu ve bu şirketlerin 120 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin verilerine göre Almanya, Türkiye'deki ikinci en büyük yabancı yatırımcı konumunda.

ABD ile Türkiye arasında Temmuz ortasında patlak veren rahip Brunson krizi sonrasında Türk Lirası döviz kurları karşısında  tarihi düzeyde değer kayıpları yaşadı.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının patlak vermesine yol açmıştı.

dpa,DW/SSB,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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