Alman iş dünyası: AfD ekonomiyi kötü etkiliyor

Almanya'da yapılan bir anket, Alman iş dünyasının temsilcilerinin sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yükselişini bir risk olarak gördüğünü ortaya koydu.

Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yürüttüğü çalışmanın Pazar günü yayınlanan sonuçlarına göre, araştırmaya katılan ekonomi ve işveren derneklerinin yaklaşık yüzde 80'i, AfD'nin yükselişinin Almanya'daki siyasi kültüre olumsuz etki ettiğini düşünüyor.

Ankete katılan dernekler, AfD'nin yükselişi ile oy dağılımında değişen tablo nedeniyle gerek federal gerek ise eyalet bazında işler bir hükümet kurulmasının da zora girdiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 85'ine göre eyalet çapında, yüzde 74'üne göre ise federal düzeyde güçlü bir hükümet kuramama riski büyük. Ayrıca katılımcıların yaklaşık yarısı, "AfD'nin güçlü olduğu bölgelerde yurt dışından kalifiye iş gücü kazanmanın giderek zorlaştığını" ifade etti. IW araştırmasına göre, ankete katılanların yüzde 57'si ise, AfD'nin Almanya'nın sosyal pazar ekonomisini tehdit ettiği yönünde görüş bildirdi.

Anket sorularına yanıt verenlerin yüzde 96'sı, "Bugün mevcut olan sorunların, özgürlükçü-demokratik anayasal yapıyı baz alan partilerle, bu yapıyı sorgulayan partilere göre daha iyi çözüleceği" görüşünde olduklarını bildirdi. Katılımcıların yüzde 96'sı federal, yüzde 80'i ise eyalet düzeyinde AfD'nin hükümette yer alacak kabiliyette olmadığını düşünüyor.

Enstitü, söz konusu araştırma kapsamında, sorularını, 9-30 Ağustos tarihleri arasında, Almanya'daki 119 ekonomi ve işveren derneğinin başkanlarına yöneltti. Bu süreçte temsilcilerin yüzde 45'inden yanıt alındığı belirtildi.

Yapılan son anketlerde, AfD'nin oy oranının yüzde 22 civarında olduğu dikkat çekiyor.

epd / BÜ,ET

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