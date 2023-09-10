  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
EkonomiAlmanya

Alman iş dünyası: AfD ekonomiyi kötü etkiliyor

10 Eylül 2023

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yürüttüğü anket, Alman iş dünyası temsilcilerinin, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini ekonomi üzerinde bir tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu.

https://p.dw.com/p/4WAMB
Işıklandırılmış, büyük boyutta "AfD"harfleri önünde sırtı dönük bir kişinin silüeti
Fotoğraf: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Almanya'da yapılan bir anket, Alman iş dünyasının temsilcilerinin sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yükselişini bir risk olarak gördüğünü ortaya koydu.

Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yürüttüğü çalışmanın Pazar günü yayınlanan sonuçlarına göre, araştırmaya katılan ekonomi ve işveren derneklerinin yaklaşık yüzde 80'i, AfD'nin yükselişinin Almanya'daki siyasi kültüre olumsuz etki ettiğini düşünüyor.

Ankete katılan dernekler, AfD'nin yükselişi ile oy dağılımında değişen tablo nedeniyle gerek federal gerek ise eyalet bazında işler bir hükümet kurulmasının da zora girdiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 85'ine göre eyalet çapında, yüzde 74'üne göre ise federal düzeyde güçlü bir hükümet kuramama riski büyük. Ayrıca katılımcıların yaklaşık yarısı, "AfD'nin güçlü olduğu bölgelerde yurt dışından kalifiye iş gücü kazanmanın giderek zorlaştığını" ifade etti. IW araştırmasına göre, ankete katılanların yüzde 57'si ise, AfD'nin Almanya'nın sosyal pazar ekonomisini tehdit ettiği yönünde görüş bildirdi.

Anket sorularına yanıt verenlerin yüzde 96'sı, "Bugün mevcut olan sorunların, özgürlükçü-demokratik anayasal yapıyı baz alan partilerle, bu yapıyı sorgulayan partilere göre daha iyi çözüleceği" görüşünde olduklarını bildirdi. Katılımcıların yüzde 96'sı federal, yüzde 80'i ise eyalet düzeyinde AfD'nin hükümette yer alacak kabiliyette olmadığını düşünüyor.

Enstitü, söz konusu araştırma kapsamında, sorularını, 9-30 Ağustos tarihleri arasında, Almanya'daki 119 ekonomi ve işveren derneğinin başkanlarına yöneltti. Bu süreçte temsilcilerin yüzde 45'inden yanıt alındığı belirtildi.

Yapılan son anketlerde, AfD'nin oy oranının yüzde 22 civarında olduğu dikkat çekiyor.

 

epd / BÜ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

2023 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Almanya Milli Takımı oyuncuları

Almanya Basketbol Dünya Şampiyonu

Spor10 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Adıyaman'da bir ilkokulun bakımsız sınıfında öğrenciler

Okullar açılıyor: Eğitim maddi yetersizliklerin gölgesinde

Okullar açılıyor: Eğitim maddi yetersizliklerin gölgesinde

Eğitim10 Eylül 2023
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve Al Nassr Kulübü Başkanı Musalli el Muammar

Suudi Arabistan'ın yıldız futbolcu transferlerinin şifreleri

Suudi Arabistan'ın yıldız futbolcu transferlerinin şifreleri

Politika10 Eylül 2023
Jina Mahsa Amini'nin fotoğrafını elinde tutan gösterici

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

Politika9 Eylül 2023
Akıllı telefonla oynayan Çinli çocuklar

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Dijital Dünya9 Eylül 2023
CHP bayrağı ve logosu

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Politika9 Eylül 2023
Elinde kendisinin yaptığı korona testini tutan bir kadın

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık8 Eylül 2023
Ana sayfaya dön