Alman iş çevreleri Türkiye'ye yardım fikrine nasıl bakıyor?

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından ortaya atılan Türkiye'ye mali yardım önerisi iş çevrelerinde de yankı buldu. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yöneticisi Michael Hüther, Almanya'nın yapacağı olası bir maddi desteğin Türkiye'ye uzun vadeli ekonomik fayda sağlayacağından şüpheli. DW'ye konuşan Hüther, "Türk ekonomisine yardımı dokunmaz, Türk hükümetine yardımcı olur" değerlendirmesinde bulunuyor. Hüther, Türkiye'ye finansal destek önerisinin, krizin Almanya dâhil olmak üzere başka ülkelere sıçraması durumunda güç kazanacağını dile getiriyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yöneticisi Michael Hüther

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine müdahalelerinin Türkiye'de yatırım koşullarının istikrarı üzerinde büyük bir güven kaybı yarattığına dikkat çeken Hüther, Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmemesinin bu ülkede iş yapan Alman şirketlerine zarar vereceği fikrine de karşı çıkıyor.

Hüther, "Eğer şirketler Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yatırım yapıyorlarsa, İsviçre'ye yaptıkları yatırımdan daha fazla risk aldıklarının farkında olmalıdır. Bu yüzden hükümetin yardımını talep edemezler" değerlendirmesinde bulunuyor.

"İstikrarsızlık iş fırsatlarını baltalayan bir problem"

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier ise bazı şirketlerin kriz döneminden faydalandığına ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının faaliyet maliyetlerinde düşüş anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (DIHK) Dış Ticaret Sorumlusu Volker Treier

DW'ye konuşan Treier, birçok ihracata dayalı Alman şirketi için "şu anki istikrarsızlık ve öngörülemezliğin, potansiyel çekici iş fırsatlarının gerçekleşmesini baltalayan büyük bir problem olarak öne çıktığı" görüşünde. Treier, Alman şirketlerin taahhütlerinin "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü de kapsayan çerçeve koşullarını yerine getirmede Türkiye'nin istekliliğine bağlı" olduğunu dile getiriyor.

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin verilerine göre Almanya, Türkiye'deki ikinci en büyük yabancı yatırımcı konumunda. Alman kaynaklı 6 bin 500'den fazla şirket Türk piyasasında aktif olarak yer alıyor ve bu şirketlerin 10 milyar euroluk sermaye birikimi bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, ekonomik krizle karşı karşıya olan Türkiye'ye mali yardım yapılmasını önermişti. Alman basınına konuşan Nahles, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" açıklamasında bulunmuştu. Merkel'in ise "şu an için" Türkiye'ye mali yardım yapılmasını gerekli görmediği açıklanmıştı.

DW/ÖA,CÖ

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