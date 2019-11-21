 Alman İçişleri: DİTİB’de genç kuşak Ankara’ya mesafeli | ALMANYA | DW | 10.11.2020

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ALMANYA

Alman İçişleri: DİTİB’de genç kuşak Ankara’ya mesafeli

Türkiye’ye bağımlı olmakla eleştirilen Almanya’daki en büyük İslami çatı kuruluşu DİTİB’i savunan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, genç kuşak yöneticilerin Ankara’ya mesafeli oduklarını söyledi.

Köln kentindeki DİTİB'e bağlı Merkez Camii

Köln kentindeki DİTİB'e bağlı Merkez Camii

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, bugün İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in katılımıyla düzenlenecek Almanya İslam Konferansı (DİK) öncesinde Almanya'daki en büyük Müslüman örgütlenmesi olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DİTİBİ'i izlediklerini ifade eden Kerber,  bünyesinde bine yakın camiyi barındıran teşkilatı savundu.

Salı sabahı ARD kanalında yayınlanan Morgenmagazin programına katılan Kerber, DİTİB'in Türkiye'ye bağlı bir kuruluş olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. DİTİB'de bir kuşak değişiminin söz konusu olduğunu kaydeden Kerber, "Genç yöneticiler Almanya'da yetiştiler ve Ankara'dan bağımsız olmaya büyük önem veriyorlar” dedi.

Konferansın gündemi Almanya'da imam eğitimi

Korona salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek Almanya İslam Konferansı'nın ana gündem maddesini imam eğitimi oluşturacak.

Kerber,  Almanya'daki camilerde görevlendirilecek imamların  Almanya'da yetiştirilmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. 

Şu anda imamlarını Almanya'da yetiştirmek isteyen beş Müslüman örgütün olduğunu ifade eden Kerber, bazı cami derneklerinin artık Almanya'da yetişen, Türkçe veya Arapça konuşmayan gençlere böylece daha kolay ulaşmayı umduklarını ifade etti.

Üç aşamalı uygulama

Radikal imamlar veya cemaatlere karşı alınacak önlemleri de aktaran Kerber, bu hususta üç aşamalı bir uygulamaya geçileceğini belirtti. Kerber, faillerin açık ve net bir şekilde kovuşturulacağını, tehlikelerin tam olarak izleneceğini ve geniş kapsamlı radikalleşmeyi önleme programları uygulanacağını söyledi.

Öğleden sonra sanal ortamda toplanacak Alman İslam Konferansı (DIK), Almanya'da devlet ve Müslüman cemaatler arasında merkezi bir diyalog platformu olarak 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Konferanslarda Almanya'daki Müslümanlara yönelik din hizmetlerinin yanı sıra Müslümanların eğitimleri gibi konular da ele alınıyor.

dpa,KNA/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'da Almanca imam eğitimi başlıyor

Almanya'da Almanca imam eğitimi verecek İslam Koleji kuruldu. Mezun olanlar camilerde Almanca vaaz verecek. Almanya'nın en büyük Müslüman çatı örgütü DİTİB ise kolejin destekçileri arasında yer almıyor.  

DİTİB Diyanet nedeniyle Almanya'da eleştirilerin odağında

Hessen eyaleti Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile İslam dersi konusundaki işbirliğini bitireceğini açıkladı. Gerekçe; Diyanet ile yakın bağını koparmaması. Eleştirilerin asıl adresi ise Ankara.  

Hessen eyaleti DİTİB ile İslam dersi işbirliğini sonlandırdı

Almanya’nın Hessen eyaleti Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile İslam dersi konusunda yapılan işbirliğine gelecek eğitim yılından itibaren son verildiğini açıkladı.  

Alman meclisinde İslam tartışması

Almanya'da İslamcılığın yayılmasına karşı önlemler alınmasını talep eden AfD'nin önergesi mecliste tartışıldı. Önergede DİTİB ile Müslüman Kardeşler arasındaki bağlantının araştırılması isteniyor.  

DİTİB Almanya'da imam yetiştirmeye başladı

Almanya’da son yıllarda Ankara’ya bağımlı olmakla suçlanan DİTİB bir ilke imza atarak Almanca imam eğitimine başladı. İlk etapta 22 kişiye eğitim verilecek programa devlet teşviki verilmedi.  

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