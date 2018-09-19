Alman iç istihbarat başkanı görevinden azledildi

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen haftalar süren tartışmaların ardından görevinden azledildi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Anayasa Koruma Teşkilatı çalışanlarına gönderdiği bir konuşma metnindeki ifadeleri nedeniyle Maaßen’ın azledilmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Maaßen'ın veda konuşmasında koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde "radikal solcu güçler bulunduğunu ifade etmesinin kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Maaßen hangi görevde olursa olsun, güven temeline dayalı işbirliğinin artık mümkün olmadığını belirten Seehofer, "tartışılmaz hizmetlerine" rağmen Maaßen'ın görevinden azledilerek, emekli edilmesi kararını aldığını söyledi. Seehofer, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Maaßen'ı devlet memurluğu görevinden azlederek, emekliye sevkedilmesini talep ettiğini de sözlerine ekledi. İç istihbarattan sorumlu kurumun başkanlığını geçici olarak Anayasa Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Thomas Haldenweg yürütecek.

Hans-Georg Maaßen, 18 Ekim'de Varşova'da düzenlenen ve Avrupalı iç istihbarat başkanlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Chemnitz'deki olaylarla ilgili sözlerinin "Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde koalisyon hükümetinin dağılması için çalışan radikal sol güçler tarafından kullanıldığını” savunmuştu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Koalisyon dağılmanın eşiğine gelmişti

İçişleri Bakanı Seehofer, bu karar ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU)-Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunu neredeyse dağılmanın eşiğine getiren Maaßen meselesine son noktayı koymuş oldu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, Chemnitz'de Ağustos ayının sonunda yaşanan olaylarda, aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancı gibi görünenlerin kovalanarak "sürek avına" maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.

Bu açıklamalar Almanya'da tepki toplamasına rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'a destek vermişti. SPD'nin iç istihbarat başkanının azledilmesinde ısrar etmesi üzerine Maaßen'ın İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması kararı alınmıştı. Ancak bu kararın da tepki toplaması üzerine Maaßen'ın İçişleri Bakanlığı'na danışman olarak atanması konusunda uzlaşma sağlanmıştı .

Sosyal Demokratlar karardan memnun

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen'ın azledilmesi koalisyon ortağı SPD tarafından da memnuniyetle karşılandı. SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hans-Georg Maaßen’ın görevden alınmasının "doğru ve gecikmiş" bir karar olduğunu belirtti. Scholz, "Bir güvenlik kurumu vatandaşların korunması için vardır, garip savların yayılması için değil" ifadesini kullandı.

Muhalefetteki Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Seehofer'in kararının "gecikmiş" olduğunu söyledi. Kipping, bunun Maaßen krizinin Büyük Koalisyon'da yol açtığı hasarın tamir edilmesi açısından da geç alınmış bir karar olduğuna işaret etti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck de, Maaßen'ın SPD ve medyaya yönelik sözleri ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) söylemini kullandığını söyledi. Habeck, "Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı'nda demek ki yıllardır komplo teorileri yayan bir yöneticimiz varmış" ifadesini kullandı.

AFP,dpa,rtr/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe