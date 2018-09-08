Alman iç istihbaratının başkanı baskı altında

Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın Chemnitz'deki yabancı düşmanlığı içeren olaylara ilişkin açıklamalarına dair tartışmalar sürüyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, Chemnitz'e ilişkin açıklamalarını dezenformasyondan duyduğu kaygı ile gerekçelendirdi. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, Maaßen tepki toplayan açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e gönderdiği dört sayfalık raporda, Chemnitz’deki olayların ardından bilgilerin çarpıtılarak verilmesinden kaygı duyduğunu ifade etti. Maaßen raporda, Chemnitz’deki gösteriler sırasında yabancı gibi görünenlere yönelik “sürek avı” yapıldığını iddia eden bir video yayınlayan "Antifa Zeckenbiss” adlı Twitter kullanıcısını eleştirdi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, "sürek avı” yapıldığını kanıtı olduğu iddia edilen videonun "belirli bir etki yaratmak için "Chemnitz'de insan avı” başlığı ile paylaşıldığını ifade etti.

Chemnitz'de yaşananlar ve Maaßen'ın açıklamaları

Chemnitz'de 26 Ağustos'ta bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısı olan bir Suriyeli bir Iraklı sığınmacı olayın ardından tutuklandı. Üçüncü zanlı olan sığınmacı ise emniyet birimleri tarafından aranıyor. Cinayetin ardından kentte aşırı sağcı gruplar tarafından yabancı düşmanı ve ırkçı gösteriler düzenlenmişti. Bazı göstericilerin protesto yürüyüşü sırasında yabancı gibi görünen kişileri kovaladığı ve bu kişilere saldırıda bulunduğu şeklindeki haberler medyaya yansımıştı. "Antifa Zeckenbiss” adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı ve gösteriler sırasında yabancı gibi görünen insanların kovalandığı görüntüler tepkiyle karşılanmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, geçen Cuma günü Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "İnternette dolaşan videodaki görüntülerin gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair bulgular bulunmuyor” demişti. Maaßen, dikkatle yaptığı değerlendirmeye göre bunun “halkın dikkatini Chemnitz'teki cinayet yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler” olduğunu ifade etmişti.

"Antifa Zeckenbiss" adlı kullanıcının Twitter'dan paylaştığı videodan bir kesit

"Video "insan avının” bir kanıtı mı?”

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, İçişleri Bakanlığı'nın sorularını yanıtladığı raporda, Bild gazetesine neden demeç verdiğine dair açıklamalarda da bulundu. Chemnitz'de "sürek avı” yaşandığı dair haberlere ilişkin değerlendirmeyi doğru bulduğunu ifade eden Maaßen, "dezenformasyonları aydınlatmanın” Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın görevleri arasında olduğuna dikkat çekti.

İç istihbarat biriminin başkanı, "Chemnitz’de aşırı sağcılar tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen gösteriler ile suç eylemleri olduğuna dair hiçbir kuşkusunun” olmadığını vurguladı. Maaßen, Bild’e yaptığı açıklamanın ardından basında yer alan haberlerin aksine söz konusu videonun "sahte, çarpıtılmış veya hileli olduğunu hiçbir zaman iddia etmediğini” de sözlerine ekledi. Maaßen, söz konusu videonun "gerçekten” 26 Ağustos'ta "Chemnitz'de insan avı” yaşandığının bir kanıtı olup olmadığı sorusu ile ilgilendiğinin altını çizdi.

"Antifa Zeckenbiss” adlı Twitter kullanıcısının kim olduğunu bilmediklerini ifade eden İçişleri Bakanlığı'na sunduğu raporda da, tartışma yaratan savını tekrarladı. İç istihbarat birimi başkanı, eğer "Antifa Zeckenbiss” aşırı sol gruplara üye biri ise videoya yanlış bir başlık verilmesinin nedeninin kamuoyunun dikkatini cinayet yerine "aşırı sağcıların sözde ‘sürek avı'na çekmek” olabileceğini ifade etti.

Milletvekillerinin sorularına yanıt verecek

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, bugün öğleden sonra meclisin Denetleme Komisyonu'nun yapacağı kapalı oturumda ardından da İçişleri Komisyonu'nun toplantısında milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayacağı bildirildi. Koalisyon partilerinden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti'den Maaßen'ın istifasını talep eden sesler yükseliyor.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe