 Alman iç istihbaratı UETD’yi izliyor | ALMANYA | DW | 24.07.2018

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ALMANYA

Alman iç istihbaratı UETD’yi izliyor

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV'nin Başkanı Maassen, AKP’ye yakınlığıyla bilinen UETD’nin faaliyetlerinin anayasal düzen ile uyumlu olmadığını belirterek, kuruluşun iç istihbaratça izlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UETD organizasyonunda Köln kentinde 2014'te düzenlenen etkinlikte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UETD organizasyonunda Köln kentinde 2014'te düzenlenen etkinlikte.

Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanya’daki faaliyetlerinin izlendiğini açıkladı. 

BfV Başkanı Hans Georg Maassen, kurumun 2017 yılı raporunun açıklandığı basın toplantısında, UETD hakkında eleştirel ifadeler kullandı. “UETD’yi milliyetçi bir grup” olarak tanımladıklarını söyleyen BfV Başkanı Maassen, “UETD’yi özgürlükçü, demokratik ilkelerin oluşturduğu anayasal düzen ile uyumlu olmayan bir grup olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Maassen, “Peki UETD’yi izliyor musunuz?” sorusuna da “Evet” yanıtını verdi. 

Geçmişte muhalefet partilerinin, UETD’nin iç istihbarat servisi tarafından “izlemeye alınması” yönünde yaptığı çağrılar, hükümet tarafından kabul görmemişti. 

BfV’nin 2017 raporunda, UETD’nin kuruluş statüsünde, herhangi bir siyasi amaç gütmeyen sivil toplum kuruluşu görüntüsü verdiği, ancak gerçekte ise AKP’nin lobi kuruluşu gibi hareket ettiği iddia edildi. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Saraybosna'da düzenlenen genel kurul toplantısında UETD ismi Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) olarak değiştirilmişti. 

Raporun 2017 yılına ışık tuttuğuna, bu nedenle “UETD” ismine yer verildiğine dikkat çeken yetkililer isim değişikliğinin, ilgili kuruluşun izlendiği gerçeğini değiştirmediğini kaydetti. 

BfV raporunun UETD'ye ilişkin bölümünde 18 Şubat 2017'de dönemin Başbakanı Yıldırım'ın Oberhausen seçim mitingiyle ilgili broşür de yer aldı.

BfV raporunun UETD'ye ilişkin bölümünde 18 Şubat 2017'de dönemin Başbakanı Yıldırım'ın Oberhausen seçim mitingiyle ilgili broşür de yer aldı.

MİT’e sitem

BfV Başkanı Maassen ayrıca basın toplantısında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Almanya'daki istihbarat faaliyetleri konusunda “endişeli” olduklarını ve bu nedenle bu yıl açıklanan raporlarında bu faaliyetlere kapsamlı bir şekilde yer verdiklerini söyledi.

Maassen, “Bu faaliyetler bizde endişeye yol açıyor. Çünkü bu faaliyetler, espiyonaj nedeniyle bazı kişilerin Almanya’da tutuklanması ve yargılanması noktasına geldi. Raporumuzda bu endişe ifade buluyor” diye konuştu. 

MİT’i “partner” olarak tanımlayan, özellikle radikal İslam, terörizm ve PKK konularında Türk istihbaratı ile işbirliğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Maassen, “Öte yandan Türk istihbaratının Almanya’da istihbarat faaliyetleri yürütmesi bizim açımızdan kesinlikle kabul edilemez"” sözlerini kaydetti. 

BfV Rusya, Çin ve İran’ın yanı sıra ilk kez geçen yıl Türkiye'nin Almanya'da yürüttüğü istihbarat faaliyetlerini rapora dahil etmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın espiyonaj faaliyetlerinin gözetim altına alındığını açıklamıştı.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

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