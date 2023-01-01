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Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas HaldenwangFotoğraf: Imago/R. Zensen
PolitikaAlmanya

Alman iç istihbaratı: Türkiye'deki gerginlik buraya yansıyor

1 saat önce

Alman iç istihbarat kurumunun Başkanı Haldenwang, Türkiye'de iç politikadaki gerginliklerin Almanya'ya da taşındığını ifade etti. Haldenwang, Rus istihbarat faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda Türkiye'de yapılacak seçimlerin Almanya'ya olası yansımaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Türkiye'de bu yıl yapılacak seçimlerin Almanya'ya yansımaları olabileceğinin ihtimal dışı olmadığına işaret etti. Haldenwang, "Türkiye'de iç politikada yaşanan anlaşmazlıklar buraya da taşınıyor. Bir yanda Türk milliyetçileri ve aşırı sağcıların da dahil olduğu hükümete sadık olanlar, diğer yanda demokratik muhalif güçler ile PKK gibi aşırı ve terörist örgütlerin sempatizanlar" dedi. Haldenwang, muhalif gazetecilerin takip altında olduğunu ve sindirildiğini ifade etti.

2017 yılında yapılan yasal düzenlemeye göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin siyasetçilerinin seçim tarihinin üç ay öncesinden itibaren Almanya'da seçim mitingi ve etkinliği yapmasına izin verilmiyor. Buna rağmen, Anayasayı Koruma Teşkilatı Türkiye'de yapılacak seçimlerle ilgili bazı "seçim broşürlerinin" Almanya'da da tespit edildiğini kaydetti.

Rus istihbarat faaliyetlerinin tehlikelerine dikkat çekti

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang, Almanya'da yabancı ülkelerin casusluk faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haldenwang, Ukrayna'daki savaş devam ettiği sürece Rus istihbaratının Almanya'ya olan ilgisinin artacağı öngörüsünü dile getirdi.

Savaşın etkileri devam ettiği sürece Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinin de Almanya'da artacağını ifade eden Haldenwang, "Rus casusluk faaliyetlerinin ne kadar gerçek bir tehlike olduğunu son olay gösterdi" şeklinde konuştu.

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin bir çalışanı, Rusya lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle Aralık ayının sonunda yakalanmıştı. Zanlı, gizli bilgileri Rus istihbarat servisine aktarmakla suçlanıyor. Haldenwang, soruşturma halen devam ettiği için olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat 2022 tarihinden sonra Almanya'nın Rus Büyükelçiliği'nin 40 çalışanını istenmeyen kişi ilan ettiğine atıfta bulunan Haldenwang, bu 40 çalışanın sınır dışı edilmesi ile doğan keşif ve istihbarat boşluğunu Moskova'nın "seyahat halindeki casuslar" veya diğer yollarla telafi etmeye çalışacağını kaydetti. Haldenwang, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla Ekim ayından beri Norveç'te tutuklu bulunan zanlıyı Rusya'nın kamuflajına örnek olarak gösterdi. Söz konusu zanlı, Norveç'te kendisini Brezilyalı araştırmacı olarak tanıtmıştı.

Haldenwang, Rusya'dan gelebilecek siber saldırıların veya dezenformasyon kampanyası gibi kamuoyunun görüşünü etkileyebilecek manipülasyonların da artabileceği tahminini dile getirdi.

Haldenwang, iç istihbarat teşkilatının güncel sınamalara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Espiyonaj faaliyetlerinin engellenmesi konusunda geçmişte çok az şey yapıldığı yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyorum" dedi. Haldenwang, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın uzun zamandan beri Rusya ve diğer ülkelerin casusluk çalışmalarına karşı hazırlıklı olduğunu kaydetti.

dpa/JD, HT

 

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