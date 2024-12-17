Alman heyeti Suriye'de HTŞ lideriyle görüştü

Esad sonrası kurulan geçici yönetimle görüşmek üzere Suriye'ye giden Alman hükümetinin diplomatik temsilcileri HTŞ lideri Colani ile bir araya geldi.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden yaklaşık bir hafta sonra Alman hükümetinin Suriye'deki temsilcileri HTŞ milislerinin lideri Muhammed El Colani ile ilk kez bir araya geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu Temsilcisi Tobias Tunkel başkanlığındaki heyet Salı günü Şam'da Colani ve diğer üst düzey HTŞ temsilcileriyle görüştü. Açıklamayı yapan Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Colani'nin gerçek adı olan Ahmed eş-Şara ismini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve Almanya'nın Suriye'de "barışçıl bir gelişmeye eşlik etmek" amacıyla azınlıkların ve kadın haklarının korunmasına ilişkin beklentileri ele alındı.

Temaslar kapsamında 2012'den beri kapalı olan Şam'daki Alman Büyükelçiliği binasında da "ilk inceleme" gerçekleştirildi.

Alman heyeti ziyaretleri sırasında sivil toplum ve dini cemaat temsilcileriyle de bir araya geldi.

Alman hükümet heyeti Colani'nin yanı sıra HTŞ'nin uluslararası temaslardan sorumlu temsilcisi Said El Attar ve HTŞ tarafından atanan geçici hükümetin eğitim bakanı Nadir El Kadari ile de bir araya geldi.

Avrupa ülkeleri HTŞ ile temas kuruyor

Almanya'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri de Şam'daki geçiş hükümetiyle temas halinde.

Fransa'nın özel temsilcisi Jean-François Guillaume görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye giderken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yeni yöneticilerle iş birliğine açık olduklarını ifade etti. AB de "yapıcı" görüşmelerin ardından Suriye'deki diplomatik temsilciliğinin yeniden açılacağını duyurdu. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Şam'a giderek HTŞ lideri gerçek adı Ahmed el Şara olan Ebu Muhammed el Colani ile görüşmüştü.

HTŞ, Birleşmiş Milletler ve birçok ülke arafından terör örgütü sayılıyor.

Suriye'de İdlib'i kontrolü altında tutan radikal İslamcı HTŞ örgütü, 11 gün süren ilerleyişinin ardından 8 Aralık'ta Şam'a girerek Esad rejimini devirmeyi başarmıştı. Esad'ın ülkeyi terk etmesinden sona Muhammed el Beşir başbakanlığında bir geçici hükümet kuruldu. El Beşir, ilk açıklamalarında sükunet ve istikrar çağrısı yaparak uluslararası toplumla iş birliği içinde olunacağı güvencesi verdi.

Ancak uluslararası toplumda HTŞ'nin El Kaide geçmişi nedeniyle tereddütler sürüyor.

Suriye'de geçici hükümetin Mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

dpa,epd/TY,BK

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