Alman havalimanlarında yarın grev var

Almanya'da tren makinistlerinin grevinin ardından bu kez de havalimanlarında grev var. Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 25 bin kişi 1 Şubat Perşembe günü greve gidiyor.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine uyarı grevi kararı aldı. Grevden birçok tarifeli sefer etkilenecek. Bunlar arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) Almanya seferleri de var.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferlerinin, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. Grev nedeniyle iptal edilen diğer seferler ise şöyle: TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı, TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı, TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı, TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg, TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı, TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı, TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı, TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı, TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı, TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı.

Mart 2023'te Münih Havalimanı'ndaki grev Fotoğraf: Johann Medvey/Eibner/IMAGO

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan kalkış olmayacak

Berlin Brandenburg Havalimanı uyarı grevi nedeniyle Perşembe günü hiçbir kalkışın yapılamayacağını açıkladı. Yolculardan uçak şirketleriyle iletişime geçerek biletlerini açığa almaları ve alternatif seyahat imkanlarıyla ilgili bilgi edinmeleri istendi. Grevden inişlerin de etkileneceği ifade edildi. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Perşembe günü için yaklaşık 50 bin yolcuyu kapsayan toplamda yaklaşık 170 kalkış ve iniş planlanmıştı.

Uçuş güvenliği branşı, yolcu kontrolü, yolcu ve eşya kontrolü, kargo kontrolü ve servis alanlarında çalışan personeli kapsıyor. Verdi 2023 yılında güvenlik personelindeki grevlerle birçok havalimanını felce uğratmıştı.

Alman Havayolu Taşımacılığı Endüstrisi Birliği (BDL) Genel Müdürü Matthias von Randow grevle ilgili "Almanya'da hava trafiğini hava güvenliği çalışanlarının uyarı greviyle felce uğratmak orantısızdır" dedi. Von Randow "Bunun yerine müzakere masasında ya da arabuluculuk yoluyla bir çözümün sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir" dedi.

Düsseldorf Havalimanı'nda sendikalı grevciler Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

"Havacılıkta güvenlik bedavaya sağlanamaz"

İşverenler geçen hafta sendikaya ilk kez "yarı zamanlı çalışanlar için fazla mesai primlerinin erken ödenmesi teklifini" getirdi. Verdi ise üç pazarlık turunda ücret zammına dair bir uzlaşmaya varılamamış olmasını eleştiriyor. Çalışanların alım gücündeki kaybı kalıcı olarak dengelemek istediklerini belirten Verdi'nin müzakerecisi Wolfgang Pieper "Uçuş güvenliği çalışanlarının işinin mali olarak çekici olmayı sürdürmesi gerekir ki gerekli iş gücü kazanılabilsin ve tutulabilsin" dedi.

Pieper havalimanlarında şu anda bile her saat, hafta sonları ve tatil günleri de dahil esnek çalışan az sayıda kalifiye iş gücü olduğunu belirtti. "Hava taşımacılığında güvenlik bedavaya sağlanamaz" diyen Pieper işverenlerin şimdiye kadar sundukları tekliflerin "tamamen yetersiz" olduğunu belirtti. İşverenlerle sendika arasındaki bir sonraki pazarlık turu 6 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Reuters / EC, BÖ

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