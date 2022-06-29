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Düsseldorf Havalimanı'nın yer hizmetlerinde personel eksikliği sebebiyle uzun kuyruklar oluşuyor - (25.06.2022)
Düsseldorf havaalanında da yer hizmetlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.Fotoğraf: Kadir Ilboga/AA/picture alliance
SeyahatAlmanya

Alman havaalanlarına Türk personel alımı hızlandırılıyor

1 saat önce

Almanya'da hükümet, havaalanlarında yer hizmetlerinde çalışmak üzere başta Türkiye olmak üzere yurt dışından alınacak personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

https://www.dw.com/tr/alman-havaalanlar%C4%B1na-t%C3%BCrk-personel-al%C4%B1m%C4%B1-h%C4%B1zland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1yor/a-62302031

Almanya'da havaalanlarında yaşanan personel sıkıntısını hafifletmek üzere Türkiye ve Balkan ülkelerinden personel alımı için düğmeye basıldı.

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında personel sıkıntısının hafifletilmesi için yurt dışından süre sınırlı sözleşmelerle eleman alınmasının planlandığını açıkladı.

Bakanlar, özellikle bagaj ve check-in işlemlerinde çalıştırılması öngörülen yabancı personel için çalışma ve oturum izin süreçlerinin hızlandırılacağını, ancak güvenlikten feragat edilmeyeceğini vurguladı. Başta Türkiye olmak üzere yurt dışından alınacak takviye personele toplu iş sözleşmesiyle belirlenmiş ücretlerle ödeme yapılacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Faeser, söz konusu kişilerin yürürlükteki sicil kontrollerine tabi olacağını ve güvenlik alanında görev yapmayacağını bildirdi.

Çalışma Bakanı: Sosyal dampinge izin vermeyeceğiz

Çalışma Bakanı Heil da yabancı personelin Almanya'ya gelebilmesi için bürokrasiyi azaltarak hızlı bir süreç işlemesini sağlayacaklarını belirterek toplu sözleşmeye göre ücret ödeneceğini bir kez daha vurguladı. Heil, hükümetin "sosyal damping"e izin vermeyeceğini belirterek yabancı personelin "insan onuruna yaraşır bir şekilde barındırılması, barakalara tıkıştırılmaması" gerektiğinin de altını çizdi.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil
Hubertus HeilFotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Bakanlar, takviye yabancı personelin işe ne zaman başlayacağı ile ilgili kesin bir tarih telaffuz etmedi. Havacılık sektörü, başta Türkiye ve Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışından toplam bin 500 ila 2 bin personele ihtiyaç duyuyor.

Richter: En erken Ağustos'u bulabilir

Havacılık Yer Hizmetleri İşverenler Birliği (ABL) Başkanı Thomas Richter, yabancı personelin işe başlayabilmesinin en erken Ağustos ayını bulabileceğini ve bunun tatil sezonu için pek çok havaalanı açısından çok geç bir tarih olduğunu belirtti. Richter, "Takviye eleman alımı sorunu çözmüyor ama kesinlikle yardımı olacaktır" diye konuştu.

Alman Hava Taşımacılığı Federal Birliği (BDL) de hükümetin yardımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek havaalanlarındaki güvenlik kontrollerinde havaalanı işletmecilerine ait personelin polise yardımcı olabileceği teklifinde bulundu.

Bakanlardan "sorumluluk sektöre ait" vurgusu

Bakanlar ise basın toplantısında yaşanan sıkıntının sorumluluğunun sektöre ait olduğu vurgusu yaptı. Ulaştırma Bakanı Wissing, bunun özel sektörün sorunu olduğunu ve sadece şirketler tarafından çözülebileceğini belirterek şirketlerin pandemi sırasında pek çok kişiyi işten çıkardığına işaret etti. Çalışma Bakanı Heil da yurt dışından takviye personel alımının uzun vadeli bir çözüm olmadığına vurgu yaparak şirketlerin kendi yarattıkları sorunları devlete havale edemeyeceklerini söyledi. Heil, sektörün sorunu orta vadede kendisinin çözmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'da ve Avrupa'da havaalanlarında özellikle yer hizmetlerindeki personel sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Sadece Lufthansa, yaz sonuna kadar Frankfurt ve Münih havaalanlarından 3 bin uçuşu iptal etti. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, yaşanan kaos nedeniyle yolculardan özür dilemiş ve pandemi krizi sonrasında, "tasarruf tedbirlerini belirli alanlarda abarttıkları" itirafında bulunmuştu.

 

rtr / BK,ET

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