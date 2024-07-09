Alman hükümetinin oy oranı en düşük seviyeye geriledi

Forsa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre Almanya'da hükümeti oluşturan üç partinin toplam oyu yüzde 30 seviyesine geriledi. Hükümetin karnesine "iyi" not verenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin toplam oyu Forsa Enstitüsü'nün yaptığı haftalık ankette en düşük seviyeye geriledi. Alman RTL ve ntv televizyon kanallarının yaptırdığı ve Trendbarometer adını taşıyan haftalık anketin sonuçları Salı günü kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete göre Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) toplam oy oranı yüzde 30. Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD'nin oy oranı bir önceki haftaya göre bir puan düşüşle yüzde 14 seviyesine indi. FDP de bir puan kaybederek yüzde 5 seviyesine gerilerken Yeşiller yüzde 11'lik oy oranını korudu.

Ana muhalefetteki Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin toplam oy oranı ise bir puan düşüşle yüzde 30 seviyesinde. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise bir puan artışla oyunu yüzde 17'ye yükseltirken solcu Sahra Wagenknecht İttifakı oy oranını bir puan artışla yüzde 8'e çıkardı.

CDU lideri Friedrich Merz Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Ankete katılan vatandaşlara ayrıca Federal Hükümet'in yaptığı çalışmalara birden altıya kadar not vermesi istendi. Katılımcıların hiçbiri hükümete 1 (pekiyi) vermezken, sadece yüzde 4'lük bir kesim 2 (iyi) notunu kullandı. Yaklaşık yüzde 25'lik kesim hükümetin karnesine 3 (orta), yüzde 32'lik bir kesim ise 4 (geçer) yazdı. Yüzde 20'lik bir kesim ise hükümeti 5 (zayıf) ile yüzde 18 ise 6 (yetersiz) ile sınıfta bıraktı.

Scholz Merz'in gerisinde

Başbakan adaylığı yarışında da Scholz, CDU lideri Friedrich Merz'in gerisinde. Ankete göre iki siyasetçinin başbakanlık yarışına girmeleri halinde yüzde 28 oyunu Merz'e yüzde 25 ise Scholz'a vereceğini belirtti. Yüzde 47'lik bir kesim ise her iki siyasetçiye de oy vermeyeceğini ifade etti.

2-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankete seçmen kriteri taşıyan 2 bin 504 kişi katıldı . Anketin istatistiksel hata payının 2,5 ila 3 puan olduğu kaydedildi.

AFP / EC, BK

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