Alman hükümetine "göçmenleri al" çağrısı

Almanya'daki pek çok çocuk ve insan hakları kuruluşu, federal hükümeti Yunanistan'dan göçmen almaya çağırdı. Alman Çocuk Koruma Birliği'nin Başkanı Heinz Hilgers, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den çocuk yaştaki sığınmacıların ve çocuklu ailelerin alınmasına karşı gösterdiği direnişten vazgeçmesini talep etti.

Alman Çocuk Koruma Birliği'nin Başkanı Hilgers, sadece Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 7 bin çocuğun bulunduğunu, oradaki koşulların "Avrupa için bir utanç" olduğunu söyledi. Alman Çocuk Koruma Birliği, federal hükümetin Avrupa çapında bir çözüm bulunması yönünde gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu, ancak bunun aylar sürdüğünü ve kamplardaki çocukların artık zamanı olmadığını da hatırlattı.

Alman Çocuk Koruma Birliği Başkanı Heinz Hilgers

Alman mülteci kuruluşu Pro Asyl de yaptığı açıklamada, "Moria cehenneminden kurtarılabilen her çocuk için çok seviniyoruz. Ancak iş, kamplarda yalnız başına kalan çocukların durumuna çözüm aramakla bitmiyor. Biz Pro Asyl olarak Yunan adalarındaki kadınların, çocukların ve travmaya uğramış 35 bin sığınmacının, Avrupa'nın üstleneceği sorumlulukla kurtarılmasını talep ediyoruz" deniyor ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler harekete geçmeye çağrılıyor.

Almanya öncü rolü üstlenmeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Almanya Hukuk Bölümü Başkanı Roland Bank da pek çok kuruluşun yaptığı mülteci alımına ilişkin çağrıların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bank, ayrıca içinde bulunulan kritik dönemde ise Almanya'nın öncü rolü üstlenmesi gerektiğini ve belli sayıda sığınmacıyı kabul edebileceğini belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Alman hükümeti ise Yunanistan'dan sığınmacı alınması konusunda çekimser davranıyor ve Avrupa çapında bir çözüm için ısrar ediyor. Almanya, 2015'te olduğu gibi sığınmacılara kapıları acması halinde daha çok göçmenin Almanya'ya gelmek için Avrupa'ya doğru yola çıkacağında ısrar ediyor.

140 belediye mülteci almak için hazır

Almanya'da uzun süredir pek çok kent ve yerel yönetim, Yunanistan'dan mülteci alınması için federal hükümete çagrı yapıp izin vermesini talep diyor. Yunanistan'dan mülteci alımı federal hükümetin sorumluluğuna giriyor.

Almanya'da aralarında Köln, Düsseldorf, Hannover, Potsdam gibi irili ufaklı 140 belediye, mülteci alınması için başvuruda bulunmuş, ayrıca pek çok kentte "Bizde yer var" sloganıyla sığınmacı alımı için gösteriler düzenlenmişti.

Sığınmacı alımı için Bonn'da düzenlenen bir gösteri

Federal hükümet mülteci alımı konusunda çekimser davranırken, Yeşiller partisinin hazırlattığı bir bilirkişi raporuna göre Almanya'da eyaletler, federal hükümetin onayı olmadan da Yunanistan'dan mülteci alabilir. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, eyaletlerin federal hükümetin onayı olmadan, insani gerekçelere dayanarak zor durumda olan ve özellikle korunmaya muhtaç, çocuklar, çocuklu anneler ve yalnız sığınmacılar gibi kişileri alması konusunda hem Almanya Federal Anayasası hem de mevcut diğer kanunlar, eyalet hükümetlerine hareket serbestisi ve takdir yetkisi tanıyor.

epd,AFP / ETO,HS

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