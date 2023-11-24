Alman hükümetine Afganlarla ilgili baskı

Pakistan'daki Afgan mültecilerden bazılarının Almanya'ya gelmeleri kabul edilirken, federal hükümet her an Afganistan'a sınır dışı edilme riski olan mültecilerle ilgili süreci yavaş ilerletmekle suçlanıyor.

Pakistan'dan topluca sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan Afgan mültecilerden bazılarının Almanya'ya gelmelerini kabul eden Alman hükümeti, sürecin yavaş ilerlemesinden dolayı eleştiriliyor.

Sol Parti'nin içişleri politikalarından sorumlu üyesi Clara Bünger, federal hükümete yönelttiği soruda, "Alman hükümeti bu kişilerin Afganistan'a sınır dışı edilmekten korunmasını nasıl garanti ediyor?" diye sordu.

Verilen yanıtta, "Koruyucu önlemler arasında Pakistan'da ikamet eden ve Almanya'ya kabul edilecek kişilerin bir listesinin Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesi yer alıyor" denildi.

Sol Parti Milletvekili Clara Bünger Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Pakistan makamlarının bu liste sayesinde, bir sığınmacının Almanya'ya seyahat etme izni olup olmadığını kontrol edebileceği gibi, Afganistan'a gönderilme riski olan birisinin de Almanya'ya kabul edildiğini kanıtlayabileceği belirtiliyor. Alman hükümetinin ayrıca Pakistan makamlarına, ülkeye kabul edilen sığınmacılarla ilgili bireysel yazılar da göndereceği kaydediliyor.

Alınan bilgiye göre Almanya tarafından kabul edilen ancak seyahat için beklemede olan Afganistan vatandaşı sayısı yaklaşık 11 bin 500. Bunların yaklaşık 3 bini Pakistan'da, 300'ü İran'da ve 8 binden fazlası da Afganistan'da bulunuyor. Haziran sonundan bu yana Almanya'ya giriş yapan Afgan sayısı ise 573

İslamabad yönetimi Pakistan'da yasadışı bulunan Afgan sığınmacılara ülkeyi terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre vermişti. Tutuklanma ya da gözaltı merkezlerine götürülme riskiyle karşı karşıya on binlerce sığınmacı Afganistan'a dönmek üzere sınır kapılarına akın etmişti.

Pakistan hükümetinin verilerine göre ülkede yaşayan 4,4 milyon Afgan sığınmacıdan 1,7 milyonu yasadışı. Afganistan'ın 1979'daki Sovyetler Birliği tarafından işgali ile başlayan komşu ülkeye göç dalgası, 1996'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve ardından gelen Amerikan müdahalesiyle de yıllar içinde devam etti.

Pakistan uluslararsı insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olan topluca sınır dışı etme kararını güvenlik kaygıları ve ülkenin refahı adına alındığını savunuyor. Karar, şubat ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesine denk geliyor.

dpa / GY, TY

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