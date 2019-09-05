 Alman hükümetine çağrı: ″Suudilere silah ihracatı yasağı uzatılsın″ | DÜNYA | DW | 09.09.2019

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DÜNYA

Alman hükümetine çağrı: "Suudilere silah ihracatı yasağı uzatılsın"

Çevre koruma örgütü Greenpeace Alman hükümetine, Yemen’de "acımasız bir savaş yürüttüğü" gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzatma çağrısı yaptı.

Yemen'deki Suudi birlikleri (Arşiv: 2015)

Yemen'deki Suudi birlikleri (Arşiv: 2015)

Küresel çevre koruma örgütü Greenpeace, Alman hükümetine Suudi Arabistan'a silah ihracat yasağını sürdürme çağrısında bulundu.

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Alman hükümeti Suudi Arabistan’a uyguladığı silah ihracat yasağının süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verdi. Karara göre, bu süre içinde Suudi Arabistan'a silah satışı için yeni anlaşmalara da onay verilmeyecek. (29.03.2019)

Alman hükümeti Suudilere silah ihracatını durdurma kararını uzattı. Ancak muhalefet, İngiltere ve Fransa ile yürütülen projeler üzerinden Alman silahlarının Yemen savaşında kullanılmaya devam edilebileceğini söylüyor. (29.03.2019)

Greenpeace'de silahsızlanma uzmanlarından Alexander Lurz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a karşı silah ambargosunun uzatılmasının bugün tartışılıyor olması bir utançtır" ifadelerini kullandı.

Lurz, "Acımasız bir savaş yürüten ve bu kapsamda devletler hukukunu sürekli ihlal eden Suudi Arabistan gibi bir ülkenin Almanya'dan hiçbir şekilde silah elde edememesi, mutlak ve aşikar olmalıdır" dedi.

Uzman, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in kamuoyuna "Suudi Arabistan'a ambargoyu uzatma ve ambargoyu Yemen savaşında yer alan tüm ülkeler için genişletme" açıklamasında bulunması gerektiğini savundu.

Greenpeace, Riyad'a askeri malzeme satılmasına karşı olan kişilerden topladıkları imzaları Pazartesi günü Bakan Altmaier'e iletecek.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosu, Eylül ayı sonunda sona eriyor. 2018 yılının Kasım ayında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağı getirilmişti.

Yemen savaşında Suudi Arabistan, çok sayıda Arap ülkesiyle kurduğu koalisyon kapsamında Yemen hükümetini İran destekli Husilere karşı destekliyor. Arap Yarımadası'ndaki savaş, şu anda dünya üzerinde yaşanan en büyük insani krizi beraberinde getirdi.

dpa/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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