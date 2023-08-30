Alman hükümetinden ekonomiyi rahatlatacak önlemler

Almanya'da bakanlar kurulu ekonomiyi önemli ölçüde rahatlatması öngörülen yasa tasarısını kabul etti. Ayrıca bürokrasiyi azaltmaya yönelik bir diğer düzenleme de kuruldan geçti.

Almanya'da hükümet ekonomiyi rahatlatacak yeni önlemler konusunda uzlaştı. Bakanlar kurulu Çarşamba günkü toplantısında iklim korumaya yönelik yatırımların prim yoluyla teşvik edilmesini öngören ve Büyüme Fırsatları Yasası olarak adlandırılan düzenlemeyi kabul etti.

Vergi politikasında yapılacak 50 civarında değişiklikle önümüzdeki yıllarda Alman ekonomisinin 32 milyar euroluk yükten kurtarılması bekleniyor.

Ancak Alman iş dünyası düzenlemeyi yeterli görmüyor. İş çevreleri özellikle elektrik giderlerine sübvansiyon sağlanmamasını eleştirdi.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, yasanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Önemli ölçüde iyileştirmeye ihtiyaç "olduğunu söyledi. Müller, özellikle şirketlerin likiditesini belirgin bir şekilde güçlendirecek olan asgari kar vergisinin askıya alınmamasını eleştirdi.

Teşvikler memnuniyetle karşılandı

Öte yandan iş çevreleri geçici amortisman uygulamalarından memnun olduklarını dile getirdiler. Müller, bunun dönüşüm sürecindeki şirketler için önemli bir yatırım teşviki sağlayacağını söyledi.

Ancak Kimya Endüstrisi Birliği elektrik sübvansiyonu konusunda bir karar alınmamasını eleştirdi. Birlikten yapılan açıklamada, endüstriyel elektrik fiyatı uygulaması olmadan, diğer tüm planların ülkenin ekonomik sorunlarını çözmeye yetmeyeceği belirtildi.

Maliye Bakanı Christian Lindner elektrik giderlerinin sübvanse edilmesine karşı çıkıyor.

Yeni yasanın yerel koşulları iyileştireceğini ve daha fazla özel yatırım için zemin hazırlayacağını söyleyen Bakan, "Büyümeyi sürekli yeni vergi ve kredi destekli harcama programlarıyla sübvanse edemeyiz, çünkü bu tür bir büyüme sürdürülebilir olmayacaktır" dedi.

Yasada ayrıca güç durumdaki inşaat sektörünün canlandırmasına yönelik adımlara da yer verildi. Bunun için konut olarak kullanılacak binalara yönelik yeni amortismanların uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca şirketler zararlarını vergiden düşebilecek, vergi sistemi daha yüksek eşik değerler ve götürü meblağlar yoluyla basitleştirilecek. Böylece işletmeler daha az bürokratik işlemle uğraşacak.

Bürokratik yükler azaltılacak

Bakanlar kurulu ayrıca bürokrasiyi azaltmaya yönelik bir yasaya da yeşil ışık yaktı.

Adalet Bakanı Marco Buschmann Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bürokrasiyi Azaltma Yasası tasarısının Büyüme Fırsatları Yasası'ndaki düzenlemelerle birlikte, ekonominin omuzlarından 2,3 milyar euro tutarındaki bürokratik yükü kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Planlar arasında ticaret ve vergi hukuku kapsamındaki muhasebe belgelerinin saklama sürelerinin on yıldan sekiz yıla indirilmesi ve Alman vatandaşları için otellerde kayıt formu zorunluluğundan vazgeçilmesi gibi esneklikler yer alıyor.

Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın da açıkladığı üzere, elektronik yazı formatı bundan böyle Alman Medeni Kanunu'nda (BGB) standart hale getirilecek. İş sözleşmelerinde kanıt ve iş referansları sağlamaya yönelik belirli yükümlülükler de elektronik format ile kaleme alınabilecek.

Uygulama gıda sektörünü de kapsıyor. Buna göre ambalajsız satılan gıda ürünlerindeki alerjenlere ilişkin bilgiler dijital ortamda sağlanabilecek. Ayrıca, çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik başvurular ve bunların reddedilmesi ile ebeveyn izni başvuruları için mevcut kurallarda basitleştirmelere gidilecek.

Kıyı Gemileri Yönetmeliği'ndeki izin şartları da iptal edilecek, demiryolu taşımacılığı alt yapı inşaat ruhsatlarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla diğer bilgi gereklilikleri de güncellenecek.

Düzenlemeler, Federal Meclis'ten geçtikten sonra eyaletlerin onayına sunulacak.

dpa,AFP / TY,BÖ

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