Alman hükümetinden Cosco'ya kısmi onay

Alman hükümeti Çin gemicilik şirketi Cosco'nun Hamburg Limanı'ndaki ortaklık anlaşmasına kısmi onay verdi. Buna göre şirket ilgili konteyner terminalinin yüzde 35'ine değil, yüzde 24.9'una sahip olabilecek.

Almanya'da federal hükümet Çin kamu şirketi Cosco'nun Hamburg Limanı'nın bir bölümüne yönelik ortaklık anlaşmasına onay verdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilgili kararın Çarşamba günü yapılan kabine toplantısında alındığı bildirildi. Buna göre gemicilik alanında faaliyet gösteren Cosco, Hamburg Limanı'nda bulunan konteyner terminallerinden birinin azami yüzde 24,9'una sahip olabilecek.

Hamburg Limanı'nda yatırımları bulunan Alman lojistik şirketi HHLA ile Cosco arasında geçen yıl yapılan ve ardından yoğun eleştirilere neden olan anlaşma, Cosco'nun, söz konusu terminalin yüzde 35'ine sahip olmasını öngörüyordu.

"Stratejik ortaklık engellendi"

AFP haber ajansının elde ettiği bilgilere göre, yapılan bu anlaşma Almanya Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde altı ilgili bakanlık tarafından incelendi ve bu bakanlıkların tamamı, Çin şirketinin ortaklığına karşı çıktı. Ancak Başbakanlığın, HHLA ile Cosco arasındaki ortaklık anlaşmasının tümden iptal edilmesine karşı çıkması üzerine, anlaşma hükümet tarafından reddedilmedi. Edinilen bilgiye göre, Alman hükümeti önümüzdeki Pazartesi gününe dek herhangi bir karar almamış olsaydı, varılan anlaşmaya itiraz süresi dolacak ve ortaklık anlaşması ilk haliyle, yani Cosco'nun yüzde 35'lik ortaklığı ile yürürlüğe girecekti.

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında, ortaklık payının yüzde 24,9'a düşürülmesi ile Cosco'ya "kısmi bir ret" kararı verildiği ve böylece Çin menşeili şirketin "stratejik bir ortaklığının engellendiği" kaydedildi.

AFP / ET,TY