Alman hükümetinden 2025 için 480 milyar euro bütçe

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan Bakanlar Kurulu 2025 yılı bütçe taslağını onayladı.

X hesabından açıklama yapan Maliye Bakanı Christian Lindner tasarıda, eğitim, karayolları ve demiryolları ile iç ve dış güvenlik için yapılacak ek harcamaların yanı sıra vergi indirimlerinin de yer aldığını belirtti.

Tasarıya göre önümüzdeki yıl için 480,6 milyar euroluk harcama ve 43,8 milyar euroluk yeni borçlanma gerçekleştirilecek. Böylece hükümetin yeni borçlanmaları azaltmak amacıyla uyguladığı "borç freninin” gereklilikleri büyük ölçüde yerine getirilmiş olacak. Almanya'da 2009 yılında yürürlüğe giren ve "borç freni" olarak bilinen karar devletin borçlanmasına sınır getiriyor. Buna göre hükümet Gayrısafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) azami yüzde 0,35'i oranında borçlanabiliyor.

Açıklanan 2025 bütçesi, 2024 yılı bütçesine kıyasla yaklaşık 8 milyar euro düşüşe işaret etti.

Bazı bakanlıklar kemer sıkacak

Tasarı çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı bakanlıklar tasarruf yapmak zorunda kalacak. Ancak Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bir önceki yıla göre bütçeden daha fazla ödenek alacak.

Ayrıca 2025 yılı bütçe taslağıyla bağlantılı olarak ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bir hükümet girişimi ve buna paralel olarak ayrı bir bütçe yasa tasarısı da onaylandı. Söz konusu hükümet girişimi, ekonomik büyüme ve istihdamı artırmanın yanı sıra şirketleri bürokrasiden kurtarmayı amaçlayan mevzuat değişiklikleri öngörüyor. Bu değişiklikler; Tedarik Zinciri Yasası'nı, dar gelirlilere ödenen vatandaşlık ödeneğini ve emekli maaşlarını etkileyecek. İleri yaşlarına rağmen çalışanlar da daha uzun süre istihdam piyasasında kalmaları için teşvik edilecek.

Koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Bütçe Sorumlusu Dennis Rohde, yeni taslağın onaylanmasının "yıkıcı kesintilere gidilmeyeceği" anlamına geldiğini söyledi. Rohde, "Güvenli ve modern işlere yatırım yapıyoruz, iç ve dış güvenliği garanti altına alıyoruz ve tüm bunları ülkemizdeki sosyal uyumdan ödün vermeden gerçekleştiriyoruz" dedi.

Koalisyonun diğer ortağı Yeşiller'in bütçe sorumlusu Sven-Christian Kindler ise bundan sonraki parlamento sürecinde "sosyal uyum, iklimin daha fazla korunması ve dünya çapında açlık ve yoksullukla mücadele" için ek katkılarda bulunulması çağrısı yaptı.

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında ayrıca 2024 yılı için ek bütçe taslağını ve 2028 yılına kadar olan yıllar için mali planı da onayladı.

Almanya'da bütçe ve bütçe kanunu taslakları Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandıktan sonra Federal Hükümet tarafından görüşülüp onaylanıyor. Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından onaylandıktan sonra da yürürlüğe giriyor.

AFP,epd/TY,CÖ

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