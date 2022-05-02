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Ukraynalı bir askerin elinde makineli tüfek ile nişan aldığı görülüyor
Alman hükümeti, Ukraynalı askerlere eğitim verilmesini, hukuki açıdan savaşa girmek olarak değerlendirmiyorFotoğraf: Andrea Carrubba/AA/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya: Ukraynalı askerlerin eğitimi savaşa girmek değil

2 saat önce

Alman meclisinin hazırladığı raporda Ukraynalı askerlere silah eğitimi verilmesi savaşa girmek olarak değerlendirilirken, Alman hükümeti Ukraynalı askerlere eğitimin savaşa dahil olmak anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

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Alman hükümeti, Ukraynalı askerlere Almanya sınırları dahilinde silah eğitimi verilmesinin savaşa girmek anlamına gelmeyeceğini bildirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Pazartesi günü Berlin'de hükümetin olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukraynalı askerlere Almanya'da silah sistemlerine ilişkin eğitim verilmesinin doğrudan savaşa girmek anlamına gelmeyeceği görüşündeyiz" dedi.

Alman meclisinin Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan ve Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) bağlı gazetelerde Pazartesi günü haberi yayımlanan raporda, Ukrayna askerlerinin Almanya'da eğitilmesi uluslararası hukuk açısından savaşa dahil olma olarak değerlendirilmişti.

Rapora ilişkin soruları yanıtlayan Hebestreit, uluslararası hukuk açısından değerlendirildiği takdirde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının da bu hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardımları Ukraynalıların kendilerini savunmalarına katkı olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Alman meclisinin raporu

Alman meclisi Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin hazırladığı raporda, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasının, askerlerin eğitiminin aksine, uluslararası hukuk açısından savaşa dahil olmak anlamına gelmeyeceği ifade ediliyor. 12 sayfalık raporda, "Silah sevkiyatının yanı sıra savaşan tarafa bu silahlara ilişkin bilgi ve eğitim verilirse, savaş halinde olmama yönündeki güvenli alan terk edilir" ifadeleri yer aldı. Raporda, Ukrayna örneğinde olduğu gibi saldırılan ülkelere silah ve mali destek sağlayabilmek için uluslararası hukukta "geleneksel tarafsız" ülke yerine "savaş halinde olmama" kavramının kullanıldığına işaret edildi.

"Tarafsızlık ve çatışmaya dahil olma arasındaki NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin hukuki sorunları" başlıklı rapor, Mart ayında hazırlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı da Cuma günü yaptığı açıklamada Florida Ulusal Muhafız Birliği uzmanlarının Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladığını duyurmuştu. Almanya'daki ABD üslerinde verilecek eğitimin, Alman hükümetinin koordinasyonu ve desteği ile gerçekleşeceği belirtilmişti.

 

AFP,rtr / JD,ET

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