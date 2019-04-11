Alman hükümeti sığınmacıların sınır dışını kolaylaştırıyor

Alman hükümeti, sığınma başvuruları reddedilen ve ülkeyi terk etmesi gereken sığınmacıların daha hızlı sınır dışı edilebilmesine olanak tanıyan yasa tasarısı paketini onayladı. Üç farklı tasarının onaylandığı pakette, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından hazırlanan sığınmacıların geri dönüşünü kolaylaştıran tasarı tartışma yaratmıştı. Bu tasarı, sınır dışı edilecek sığınmacıların, Almanya'yı terk edene kadar, gözaltında tutulmasını da kolaylaştırıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısında, sınır dışı edileceklerin gözaltı süresinin uzatılmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra, sınırdışı etme sürecindeki gözaltı merkezlerinin kısıtlı olması sebebiyle, sınır dışı edileceklerin normal cezaevlerinde tutulmasını da olanaklı hale getiriliyor. Tasarıdaki bu madde, insani yardım kuruluşlarının oldukça sert tepkisine neden olmuştu.

Tasarıya göre, kimliğini saklayan sığınmacılar için "kimliği net olmayan kişilere kalma izni" adı altında yeni bir statü oluşturuldu. Pasaport almak için gereken işlemleri yapmayanlar ise çalışmaktan men ya da oturma izninin reddi gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Sığınma hakkı yardım yasasında yapılan bir değişiklik ile de yalnız ebeveynlere ya da yalnız kişilere yapılan yardım 135 eurodan 150 euroya yükseltilecek.

Ayrıca Almanya'da kalmasına izin verilen sığınmacıların, Almanya'da dokuz ay geçirdikten sonra Federal İstihdam Dairesi'ne kaydolarak iş aramaya başladıkları takdirde, uyum ve dil kurslarına katılmalarına olanak sağlanması öngörülüyor.

AFP, Reuters/SSB,JD

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