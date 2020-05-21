 Alman hükümeti ordudaki eşcinsellere tazminat ödeyecek | ALMANYA | DW | 25.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman hükümeti ordudaki eşcinsellere tazminat ödeyecek

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, geçmişte eşcinsel olduğu için orduda dışlanan, yükselmesi veya sorumluluk alması engellenen bireylere tazminat ödenmesini mümkün kılan bir yasa hazırlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, eşcinsel olduğu için Alman Ordusu'nda mesleki olarak dezavantajlara maruz kalan bireylere tazminat ödenmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Almanya Redaksiyon Ağı‘nın (RND) haberine göre, Alman Ordusu'nda "Tabu ve Hoşgörü- 1955'ten 2000'lere Eşcinsellere Muamele" başlıklı araştırmanın sonuçlarının açıklanacağı 17 Eylül tarihinde Bakan Kramp-Karrenbauer'in de yasa tasarısını sunması bekleniyor.

Almanya’da eşcinsellik yasal olarak 1960’li yılların sonuna kadar suç sayılıyor, bu nedenle Alman Ordusu'ndaki LGBTİ'lerle ilgili vakalar Alman askeri mahkemelerine de intikal ediyordu. Eşcinsel askerlerin, özellikle ordunun kuruluş yıllarında görevden alınması veya rütbesinin düşürülmesi olaylarına sıkça rastlanıyordu. İlerleyen dönemlerde cinsel yönelimleri yüzünden rütbeleri düşürülmese de veya ordudan atılmasalar da sorumluluk alabilecekleri görevlere atanmıyorlardı.

Eşcinsel bireylerin bu dezavantajlı durumu, 3 Temmuz 2000 yılında yayınlanan bir genelge ile kaldırıldı ve LGBTİ bireylerin yaşadığı kurumsal ayrımcılığa resmen son verildi.

FDP'li Jens Brandenburg

FDP'li Jens Brandenburg

"Mağdurlara tazminat borcumuz var"

RND’nin bildirdiğine göre, Alman Ordu mensupları dışında eski Doğu Almanya Halk Ordusu’ndaki eşcinsel askerlere de tazminattan faydalanma hakkı verilecek.

Hür Demokrat Parti‘li (FDP) federal meclis milletvekili Jens Brandenburg, gelişmeyi "çok iyi bir haber" diye yorumladı. Eşcinsel ordu mensuplarının onlarca yıl onursuzca görevden atıldığına veya mesleğini icra etmesinin engellendiğine dikkat çeken Brandenburg, "Devlet yoluyla yapılan ayrımcılığa maruz kalan mağdurlara doğru düzgün bir tazminat borçluyuz" diye konuştu.

Alman Ordusu’ndaki LGBTİ bireylerin haklarını savunan QueerBw adlı oluşum da yasal ayrımcılığa uğrayan ordu mensuplarının talepleri konusunda Federal Savunma Bakanlığı ile yakın müzakere içinde olunduğunu duyurdu.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) elinde olan Almanya Savunma Bakanlığı, ay başında yaptığı açıklamada, eşcinsel ilişkisi yüzünden askeri mahkemeden ceza alan Alman Ordusu mensuplarının maddi ve manevi zararlarının eylül ayında sunulacak bir yasal düzenleme ile karşılanacağını açıklamıştı.

AFP,dpa,DW/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Weißes Haus Sprecherin Kayleigh McEnany

Beyaz Saray: Avrupalılara seyahat yasağı sürecek 21.05.2020

Avrupalılara uygulanan seyahat yasağını kaldırmayı henüz planlamayan ABD Başkanı Trump, G7 Zirvesi’ni liderlerin bizzat katılımı ile düzenlemeyi istiyor.

Coronavirus in Algerien Algier Desinfektion der Erdkugel

Dünyada koronavirüs vaka sayısı bir milyonu aştı 02.04.2020

Dünyada vaka sayısı bir milyonu geçti. Almanya'da ölü sayısı bini aştı. NATO'dan koronavirüsle mücadeleye lojistik destek. Romanya'da hastane yönetimini ordu devraldı. İran Meclis Başkanında koronavirüs...

Deutschland Anschlag in Wächtersbach

Yorum: Orta cenahın sessizliği 26.07.2019

Siyahi bir kişi, yabancı düşmanı bir eylemde vuruluyor. Ama insanların tartıştığı konu, kreşlerdeki domuz eti yasağı. Alman toplumunun orta kesimi, aşırı sağa karşı neden sesini yükseltmiyor? Christoph Strack’ın yorumu:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Maas: Ayasofya kararı Türkiye-AB diyaloğuna katkı sunmuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ayasofya’nın yenide camiye dönüştürülmesi kararının karşılıklı anlayışa ve Türkiye ile AB arasındaki diyaloğa katkı sunmadığını ifade etti. Benzer bir tepki AB’den de geldi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    