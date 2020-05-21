Alman hükümeti ordudaki eşcinsellere tazminat ödeyecek

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, eşcinsel olduğu için Alman Ordusu'nda mesleki olarak dezavantajlara maruz kalan bireylere tazminat ödenmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Almanya Redaksiyon Ağı‘nın (RND) haberine göre, Alman Ordusu'nda "Tabu ve Hoşgörü- 1955'ten 2000'lere Eşcinsellere Muamele" başlıklı araştırmanın sonuçlarının açıklanacağı 17 Eylül tarihinde Bakan Kramp-Karrenbauer'in de yasa tasarısını sunması bekleniyor.

Almanya’da eşcinsellik yasal olarak 1960’li yılların sonuna kadar suç sayılıyor, bu nedenle Alman Ordusu'ndaki LGBTİ'lerle ilgili vakalar Alman askeri mahkemelerine de intikal ediyordu. Eşcinsel askerlerin, özellikle ordunun kuruluş yıllarında görevden alınması veya rütbesinin düşürülmesi olaylarına sıkça rastlanıyordu. İlerleyen dönemlerde cinsel yönelimleri yüzünden rütbeleri düşürülmese de veya ordudan atılmasalar da sorumluluk alabilecekleri görevlere atanmıyorlardı.

Eşcinsel bireylerin bu dezavantajlı durumu, 3 Temmuz 2000 yılında yayınlanan bir genelge ile kaldırıldı ve LGBTİ bireylerin yaşadığı kurumsal ayrımcılığa resmen son verildi.

FDP'li Jens Brandenburg

"Mağdurlara tazminat borcumuz var"

RND’nin bildirdiğine göre, Alman Ordu mensupları dışında eski Doğu Almanya Halk Ordusu’ndaki eşcinsel askerlere de tazminattan faydalanma hakkı verilecek.

Hür Demokrat Parti‘li (FDP) federal meclis milletvekili Jens Brandenburg, gelişmeyi "çok iyi bir haber" diye yorumladı. Eşcinsel ordu mensuplarının onlarca yıl onursuzca görevden atıldığına veya mesleğini icra etmesinin engellendiğine dikkat çeken Brandenburg, "Devlet yoluyla yapılan ayrımcılığa maruz kalan mağdurlara doğru düzgün bir tazminat borçluyuz" diye konuştu.

Alman Ordusu’ndaki LGBTİ bireylerin haklarını savunan QueerBw adlı oluşum da yasal ayrımcılığa uğrayan ordu mensuplarının talepleri konusunda Federal Savunma Bakanlığı ile yakın müzakere içinde olunduğunu duyurdu.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) elinde olan Almanya Savunma Bakanlığı, ay başında yaptığı açıklamada, eşcinsel ilişkisi yüzünden askeri mahkemeden ceza alan Alman Ordusu mensuplarının maddi ve manevi zararlarının eylül ayında sunulacak bir yasal düzenleme ile karşılanacağını açıklamıştı.

AFP,dpa,DW/ETO,EC

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