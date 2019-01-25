 Alman hükümeti kömür kararından memnun | ALMANYA | DW | 28.01.2019

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ALMANYA

Alman hükümeti kömür kararından memnun

Alman hükümeti Kömür Komisyonu'nun 2038’e kadar Almanya’da kömür yakıtlı termik santrallerin kapatılması kararını olumlu karşılarken, enerji şirketleri kaygılarını dile getirdi.

Greenpeace Protest vor Kraftwerk Niederaußem (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

Alman hükümeti tarafından görevlendirilen Kömür Komisyonu'nun en geç 2038 yılında kömürle enerji üretimine son verilmesine dair önerisi Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından olumlu karşılandı. Bakan bunun için bir dizi yasal düzenleme gerekeceğini ve istihdam kaybı ve yapısal değişikle ilgili yeni yasalara ihtiyaç olacağını söyledi. Komisyonun sadece hedef önerilerinde bulunduğunu belirten Altmaier "hangi kömür santrallerinin ne zaman kapatılacağının" yasayla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Komisyon tarafından çizilen ve linyit kullanımına son verilmesini öngören yol haritasının nasıl izleneceğinin dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Almanya Ekonomi Bakanı kömürden çıkışın mali faturasının yetkili bakanlık tarafından onaylanmasına ihtiyaç olacağını ifade etti. Komisyonun tavsiyelerinin bire bir uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtsız bırakan Ekonomi Bakanı Altmaier "raporu değerlendirdikten sonra karar vereceklerini" söyledi. Bakan kapanacak santrallerin yol açacağı masraf için bütçede yeterli kaynak bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Alman hükümeti tarafından oluşturulan Kömür Komisyonu 28 üyeden 27'sinin oylarıyla 2022 yılından 2038'e kadar santral kapasitesinin azaltılmasını, yenilenebilir enerjilere geçişin elektrik fiyatını etkilememesini ve ilgili bölgelerdeki ekonomik kaybın telafisi için devletin 40 milyar Euro'luk yardımda bulunmasını kararlaştırmıştı. Hafta sonu alınan bu karar sendikalarla, enerji kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Çevre örgütleri ise belirlenen tarihin geç olduğunu vurgulayarak karara karşı çıkıyor.

Enerji şirketleri tedirgin

Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden RWE'nin yönetim kurulu başkanı Martin Schmitz son yıllarda termik santrallerden bazılarının kapatıldığını ve ek kapatmaların istihdam ve linyit madenleri açısından olumsuz etkisinin olacağını açıkladı. Schmitz kesin rakam vermemekle birlikte 2023 yılına kadar işgücü ihtiyacının yüksek oranda azalacağını belirtti.

RWE yönetim kurulu başkanı Almanya'nın 2038 yılına kadar yüzde yüz oranında yeşil enerjiye geçmesinin devletin aktif desteği ile başarılabileceğini ancak yine de termik enerjiden vazgeçilmesinin anlamlı ve gerçekçi olup olmayacağının şimdiden söylenemeyeceğini ifade etti.

DW, dpa,afp/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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