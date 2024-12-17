Alman hükümeti ilk kez HTŞ ile temasa geçti

Almanya Dışişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Alman hükümeti Suriye'nin başkenti Şam'a gönderdiği diplomatik temsilciler aracılığı ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü ile ilk kez bağlantıya geçti. Böylece Almanya da İngiltere ve ABD'nin radikal İslamcı HTŞ ile temas kurma çabalarına katılmış oldu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmelerin Suriye'deki geçiş süreci ve azınlıkların korunmasına odaklı olduğunu söyledi.

Alman temsilcilerin Şam'da diplomatik temsilcilik açma olanaklarını da araştıracağını belirten sözcü, Suriye'deki sivil toplum ve Hristiyan toplulukların temsilcileri ile de bir araya geleceklerini kaydetti. Heyette Kalkınma Bakanlığından da katılımcı olduğuna dikkat çeken sözcü, "HTŞ'nin ve HTŞ destekli geçici hükümetin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar ihtiyatlı davrandıkları söylenebilir" dedi.

Suriye'nin ne yabancı güçler tarafından bir piyon ne de radikal güçler tarafından bir deney haline gelmemesi gerektiğini söyleyen sözcü, "HTŞ'nin nereden geldiğini biliyoruz ve aşinayız. Kökenleri El Kaide ideolojisine dayanmaktadır" diye konuştu.

HTŞ hâlâ BM'nin terör örgütleri listesinde

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Şam'a giderek HTŞ lideri gerçek adı Ahmed el Şara olan Ebu Muhammed el Colani ile görüşmüştü.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve HTŞ lideri Colani ile Şam'da bir araya geldi Fotoğraf: Syrian Transitional Government/Anadolu/picture alliance

HTŞ, Birleşmiş Milletler ve birçok ülke arafından terör örgütü sayılıyor.

Suriye'de İdlib'i kontrolü altında tutan radikal İslamcı HTŞ örgütü, 11 gün süren ilerleyişinin ardından 8 Aralık'ta Şam'a girerek Esad rejimini devirmeyi başarmıştı. Esad'ın ülkeyi terk etmesinden sona Muhammed el Beşir başbakanlığında bir geçici hükümet kuruldu. El Beşir, ilk açıklamalarında sükunet ve istikrar çağrısı yaparak uluslararası toplumla işbirliği içinde olunacağı güvencesi verdi.

Ancak uluslararası toplumda HTŞ'nin El Kaide geçmişi nedeniyle tereddütler sürüyor.

Suriye'de geçici hükümetin Mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

dpa,epd/HS,BÖ

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