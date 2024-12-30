Alman hükümeti Elon Musk'ı görmezden geliyor

Alman hükümeti erken seçimler öncesi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi lehine açıktan tavır alan milyarder iş insanı Elon Musk'ı alttan almaya çalışıyor.

Musk'ın Welt am Sonntag gazetesinde yayınlanan ve AfD'yi neden desteklediğini açıkladığını makalesi için hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann, "İfade özgürlüğü en büyük saçmalıkları da kapsar" yorumunu yaptı.

Hoffmann Elon Musk'ın Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını söyledi, AfD'nin istihbarat servisince aşırı sağcı aşırıcılık şüphesiyle gözetim altında olduğunu hatırlattı.

Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Milyarderlerin de görüşlerini açıklama hakkı var. Bu, yanlış ve kötü politik tavsiyeleri de kapsar" diyerek X platformunun sahibi Musk'ın AfD'yi destekleyen tutumuna kayıtsız bir yaklaşım sergilemişti.

Almanya bütçe anlaşmazlıkları sonucu üç partili koalisyon hükümetinin Kasım ayında çökmesinin ardından, 23 Şubat 2025'te, yani normal takvimden yedi ay erken sandık başına gidecek.

Elon Musk eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Fotoğraf: Jaque Silva/NurPhoto/picture alliance

Musk, üyeleri arasında Nazi sembol ve sloganlarını kullanmaktan hüküm giymiş kişiler de bulunan AfD için "Almanya'nın son umudu" diyor.

AfD göç karşıtı politikaların yanı sıra Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve ortak para euro'dan çıkmasını savunuyor. İş çevrelerine göre Almanya AB'den ekonomik olarak en fazla yarar sağlayan ülkeler arasında, birlikten çıkmanın ekonomi için "yıkıcı sonuçları olacağı" değerlendiriliyor.

Almanya'da yatırımları bulunduğunu ve görüşlerini açıklama hakkına sahip olduğunu söyleyen Musk, 20 Aralık'ta beş kişinin öldüğü Magdeburg Noel pazarı saldırısının ardından Başbakan Olaf Scholz'u sosyal medya üzerinden istifaya çağırmıştı.

Elon Musk'ın Tesla'sının Berlin'in dışında yaklaşık 12 bin kişinin çalıştığı bir fabrikası bulunuyor.

AfD anketlerde ikinci sırada yer alıyor ancak halihazırda diğer tüm partiler AfD ile bir koalisyon seçeneğine kapıyı kapatmış durumda.

AP,Reuters,DW / MUK,TY

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